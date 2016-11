Freund rechnet mit mehr Räumen

Melchiorshausen reist zum stark besetzten Achten Aumund-Vegesack

+ © Krüger Matthias Kastens ist aktuell Melchiorshausens erfolgreichster Torschütze. Bereits bei der 2:3-Hinspielniederlage des Bremen-Ligisten gegen Aumund-Vegesack traf der Mittelfeldmann. © Krüger

Melchiorshausen - Die 1:3-Niederlage beim Tabellen-Vorletzten tat weh, doch das Zustandekommen dieser Schlappe vom Sonntag hat Wilco Freund mit seinen Bremen-Liga-Fußballern des TSV Melchiorshausen angesprochen. Vor allem monierte er das mangelnde Zweikampfverhalten. „Jetzt haben die Jungs die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen“, hofft der TSV-Coach mit Blick auf die morgige Partie ab 14 Uhr beim Achten SG Aumund-Vegesack. Ohnehin erwartet die Gäste dort ein gänzlich unterschiedliches Spiel, „weil sich da für uns auch ganz andere Räume auftun werden“, schätzt Freund. Die Vegesacker dürften sich nämlich nicht derart kompakt verschanzen wie die Grohner.

Somit erhofft er sich, dass sich seine Blau-Weißen mehr Chancen erspielen. „Egal, wer vorne stürmt – er trifft nur so gut, wie er Vorlagen bekommt“, unterstreicht der 50-Jährige.

Der Einsatz von Angreifer Lars Behrens scheint nicht gefährdet, allerdings drückt personell anderweitig der Schuh: Jens Ruscher machen Rückenprobleme zu schaffen, ob der Torhüter zwischen den Pfosten stehen kann, war gestern noch fraglich. Definitiv verzichten muss Freund auf den weiter an einer Knieverletzung laborierenden Tim Cohrs und Philipp Zabywalski, der am Samstag wegen seines Studiums passen muss. Auch für Jan-Philipp Brünings käme ein Einsatz wegen seines Bänderrisses noch zu früh.

Das Hinspiel hatte der Aufsteiger mit 2:3 verloren – „unglücklich“, wie Freund zusammenfasst: „Damals haben wir in der neuen Liga noch Lehrgeld bezahlt.“

Damals stand beim Gegner auch noch Marcel Kulesha an der Seitenlinie, Anfang November übernahm dann Issam El-Madhoun als Trainer. „Vom Kader her hat sich seitdem allerdings nicht viel verändert“, meint Freund: „Vegesack hat viele starke Fußballer in seinen Reihen.“

Die Tore im Hinspiel schossen Matthias Kastens und Steffen Röpke. Kastens ist aktuell mit vier Treffern Top-Torschütze des Liga-Neulings. „Aber er kann es auch anders“, stellt Freund klar – und hofft, dass er dies vielleicht schon morgen unter Beweis stellt.

ck