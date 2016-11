Fehlende Hallenzeiten, wenige Trainer und weitere Probleme

Kreisleichtathletik-Verband erörtert Schwierigkeiten bei Talentförderung / 2017 wieder Werfertag / Ehrungen für Helfer

+ Mit viel Engagement ehrenamtlich im Sport aktiv (von links): Heiko Wittmershaus, Werner Eilers (KSB), Peter Schnabel (KSB), Björn Stoltefoth, Nicole Garbers und Wilfried Becker. - Foto: el

Neubruchhausen - Eine Frage tauchte beim Verbandstag des Kreisleichtathletik-Verbands Diepholz immer wieder auf: Wie können wir unsere Talente am besten fördern und wie neue Athleten gewinnen? Gedanken hierzu machten sich die vielen Delegierten der im KLV organisierten Vereine mit dem Vorsitzenden des KLV Nienburg, Björn Stoltefoth. Anregungen gab es zudem vom KSB-Vorsitzenden Peter Schnabel, der erstmals an einem Leichtathletik-Verbandstag teilnahm.

In seinem Grußwort wies Schnabel auf die Veränderungen hin, die der Deutsche Sportbund bei der Talentförderung im Bereich Leichtathletik und Schwimmen anstrebt. Auch der Leichtathletikverband werde sein Konzept ändern müssen, meinte Schnabel, nicht zuletzt in Anbetracht der Ganztagsschulen und angesichts des überwiegend ländlichen Raums.

Die Probleme in Sachen Talentförderung und Sichtung sind vielschichtig: Fehlende Hallenzeiten, ein Mangel an qualifizierten und engagierten Trainern in einzelnen Vereinen, die große Entfernung zum NLV in Hannover sowie mitunter zu wenig Leistungsbereitschaft bei den Athleten nannten die Delegierten. In einem waren sich allerdings alle Anwesenden einig: Die in diesem Jahr begonnene Zusammenarbeit mit dem KLV Nienburg hat sich bewährt, die gemeinsamen Meisterschaften haben an Attraktivität gewonnen. Auch wenn eine Fusion beider Verbände derzeit kein Thema ist, wird die Kooperation fortgesetzt.

KLV-Vorsitzender Wilfried Becker ließ die vergangene Saison Revue passieren und stellte den Terminplan für 2017 vor. Die U 12-Einzelkreismeisterschaften 2017 steigen eventuell in Hoya. In Sulingen gibt es wieder einen Liesel-Westermann-Werfertag. Die Kreismeisterschaften im Straßenlauf in Diepholz waren dürftig besetzt, hier verzichtet der KLV 2017 auf Meisterschaften im Halbmarathon. Das größte Medieninteresse gab es beim vom Deutschen Eisenbahn-Verein Bruchhausen-Vilsen initiierten Lauf „Mensch gegen Maschine“. Auch hier ist 2017 eine Neuauflage vorgesehen.

Den Terminplan und viele weitere Informationen zur Leichtathletik im Kreis Diepholz gibt es bald auf der vom Syker Udo Meyer neu gestalteten KLV-Homepage, die unter http://nlv-kreis-diepholz.de freigeschaltet wird.

Dass die Organisation von Bahnsportfesten nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch im Wettkampfbüro samt anschließender Statistik eine extrem aufwändige Angelegenheit ist, ahnt kaum ein Außenstehender. Becker ehrte dafür Dieter Prunk (Stuhr), Siegfried Biste (Mellinghausen), Claus Reuße (Neustadt) und Anke Schattschneider (Brinkum) sowie die anwesenden Nicole Garbers (Stuhr) und Heiko Wittmershaus (Barrien) als einige von denen, die oft und viel im Verborgenen arbeiten.

Der KLV hat nach dem Beitritt des SV Barver nun 20 Mitgliedsvereine. „Wir hoffen auf weitere Zugänge“, erklärte Becker. Der Sulinger steht auch im neuen Jahr an der Spitze des Verbandes, bis im November 2017 Vorstands-Neuwahlen anstehen. „Wir machen alle weiter“, kündigte Becker an. „Allerdings brauchen wir über die gute Zuarbeit, die wir bekommen, weiter Verstärkung. Insbesondere fehlt uns ein Breiten- und Volkslaufwart.“ - el