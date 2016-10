„Ein Mentalitäts-Monster“

Jäger lobt Sudweyhe, will mit seinem Team aber endlich raus aus der Ergebniskrise

+ Offensivmann Maximilian Meyer (rechts) hofft mit dem TuS Sulingen II morgen im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe auf die Wende. - Foto: Flügge

Sulingen - Von Arne Flügge. Keine Frage, die Stimmung beim Fußball-Bezirksligisten TuS Sulingen II könnte besser sein. Fünf Punkte aus den jüngsten sechs Spielen – das ist nicht der Anspruch, den die Mannschaft an sich selbst hat. „Wir könnten mal wieder einen Sieg gebrauchen“, sagt Trainer Sascha Jäger. Ob der morgen im Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe gelingt, bleibt abzuwarten. Das Team von Trainer Uwe Behrens kommt immer besser in Fahrt, sammelte im gleichen Zeitraum zuletzt satte 14 Zähler.

„Wir sind auf einem guten Weg“, freut sich der Sudweyher Coach nach dem holprigen Saisonstart, „wir sind eingespielt, die neuen Spieler haben sich integriert, unser Zusammenspiel läuft besser.“ Nun ist das beim TuS Sulingen II recht ähnlich. „Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist absolut zufriedenstellend“, erklärt Jäger, der daher auch lieber nur von „einer Ergebniskrise“ spricht: „Vorn machen wir die Dinger einfach nicht rein, und hinten leisten wir uns noch zu viele individuelle Fehler, die dann zu Gegentoren führen.“

Generelle Zweifel an der Qualität seiner Mannschaft hat der Sulinger Coach nicht. „Wir stellen uns nicht in Frage, machen uns aber natürlich unsere Gedanken. Und wenn du länger nicht gewinnst, nagt das selbstverständlich auch am Selbstvertrauen.“ Das wollen sich die Sulinger nun zurückholen. „Wir müssen uns alles neu hart erarbeiten“, weiß Jäger, „und wir müssen noch mehr als bisher als Gruppe funktionieren.“ Und dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platze und seine Mannschaft in die Erfolgsspur zurückfinden wird.

Und wer über den Kampf zurück in die Mechanismen kommen will, der hat im TuS Sudweyhe gerade den richtigen Gegner, wie Jäger findet: „Das sind richtige Mentalitäts-Monster, so oft wie die schon ein Spiel gedreht haben. Die werden bis zum Ende kämpfen, und wir müssen dagegenhalten.“

Sudweyhes Trainer Behrens hat den Gegner noch nicht beobachten können. Ohnehin schaut der Coach lieber auf seine eigene Mannschaft: „Wenn wir wieder zu unserem Spiel finden, dann bin ich sehr zuversichtlich gestimmt.“

Es fehlt (Sulingen II): Maurice Krüger (krank).

Es fehlen (Sudweyhe): Christian Heusmann, Hanjo Harjes (beide Leistenprobleme), Stephen Bohl (Kniebeschwerden), Julian Heusmann (Muskelfaserriss). - flü