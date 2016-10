Dumm gelaufen mit Maximilian Kluge

Melchiorshausen kassiert Tor zum 1:1 in der 87. Minute / „Können mit Punkt leben“

+ Julian Michel (vorn) brachte Melchiorshausen mit einem Freistoß-Kracher 1:0 in Führung. Zum Sieg reichte das nicht. - Foto: töb

MELCHIORSHAUSEN - Nach der 1:0-Sensation zuletzt in Blumenthal wurde Bremen-Liga-Aufsteiger TSV Melchiorshausen am Samstag wieder leicht geerdet und kam auf eigenem Platz gegen den Vorletzten Habenhauser FV nur zu einem 1:1 (0:0)-Remis. Für Trainer Wilco Freund, der Tage zuvor seinen 50. Geburtstag gefeiert hatte, aber kein Grund zur Trauer: „Wir können mit diesem Punkt sehr gut leben und haben die Distanz zu Habenhausen gehalten. Alles gut. Mir war klar, dass es ein zähes Spiel werden würde.“

In der ersten Halbzeit spielten sich die Geschehnisse vornehmlich zwischen den Strafräumen ab. „Das Niveau der Partie war nicht gut“, erkannte auch Spartenleiter Heiner Böttcher. Habenhausen versuchte es immer wieder mit langen Bällen in die Spitze, die aber nie richtig gefährlich wurden. „Aber dennoch war immer Unruhe im Spiel. Auf der anderen Seite waren wir kaum in der Lage, mal Ruhe in unser eigenes Spiel zu bekommen. Aber wenigstens hat der Einsatz gestimmt.“

So verlebten nicht nur die beiden Torhüter eine recht geruhsame erste Halbzeit, sondern auch Böttcher, der als Platzsprecher und Bediener des Live-Tickers im Einsatz war. An beiden Fronten war nicht besonders viel zu tun.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit leicht. In der 51. Minute gingen die Gastgeber, fast schon symptomatisch durch eine Standardsituation, mit 1:0 in Führung. Julian Michel legte sich die Kugel 18 Meter vor dem Kasten zum Freistoß zurecht und donnerte das Spielgerät mit links in den Giebel. Wer jetzt glaubte, dass dies der Brustlöser für die Hausherren wäre, sah sich getäuscht. „Danach hatten wir leider keine einzige echte Torchance mehr“, haderte Böttcher.

Habenhausen, eigentlich zum Bremen-Liga-Inventar gehörend, wurde von Minute zu Minute mutiger. „Wir haben fast um den Ausgleich gebettelt“, stellte Böttcher fest. Und der fiel dann auch in der 87. Minute: Nach einer Rechtsflanke stand Maximilian Kluge völlig blank und ließ Blau-Weiß-Keeper Jens Ruscher mit seinem Kopfball aus sechs Metern keine Abwehrchance. Dennoch soll die Stimmung beim gestrigen Freimarktbesuch beim Aufsteiger gut gewesen sein. - töb