Dikollari mit Doppelpack Mann des Abends – 2:0

Brinkumer SV baut Siegesserie gegen BTS Neustadt aus / In zweiter Hälfte zugelegt

+ War am rechten Flügel bemüht: Lars Tyca (l.) vom Brinkumer SV. In der Schlussphase wollte BSV-CoachKristian Arambasic den Druck noch einmal erhöhen, brachte für ihn Dennis Krefta. J Foto: Krüger

brinkum - Serie ausgebaut: Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV gelang gestern Abend auf Kunstrasen der fünfte Sieg in Folge. Der Tabellendritte bezwang BTS Neustadt mit 2:0 (0:0). Mann des Abends war Saimir Dikollari, der seine Saisontore zwölf und 13 erzielte.

„In der zweiten Halbzeit haben wir wesentlich druckvoller gespielt und uns letztendlich für den Aufwand belohnt“, sagte Brinkums zufriedener Trainer Kristian Arambasic.

Die Gastgeber mussten kurzfristig umdisponieren, denn Jendrick Meissner hatte beim Aufwärmen Leistenbeschwerden, blieb deshalb draußen. Für ihn rückte Rojhat Kaya in die Anfangsformation. Jürgen Heijenga spielte nun mit Mirkan Pakkan in der Innenverteidigung der Vierer-Abwehrkette.

In einer ausgeglichenen und umkämpften ersten Halbzeit sorgte Kaya über den linken Flügel zweimal für Gefahr. Einmal verpassten die Brinkumer den Ball (7.), beim zweiten Mal kam Saimir Dikollari nicht mehr an die „Pille“ heran (29.). Zwölf Minuten zuvor hatte der Torjäger neben den Kasten gezielt (29.).

Bei den Gästen setzte an der rechten Seite Mamadou Ibrahima Diop Akzente. BSV-Torhüter Niklas Frank wurde zweimal auf die Probe gestellt: Zunächst wehrte er einen Freistoß von Marco Rehling (17.) ab, dann parierte er einen von Marvin Warner geschossenen Ball (20.). Auf der anderen Seite zirkelte Pakkan einen Freistoß über die Latte (32.).

In der zweiten Hälfte erhöhte die Hausherren den Druck und kamen zu Chancen. Marcel Brendel scheiterte an Neustadts Keeper Timo Hertlein (52.). Einige Minuten später jagte er die Kugel über den Querbalken (66.). Nach Vorarbeit von Hendrik Stannius markierte Dikollari das 1:0 (72.). Die Brinkumer griffen weiter an. Mit einem Diagonalpass leitete Dikollari den zweiten Treffer ein. Brendel köpfte den Ball in die Mitte, Dennis Krefta ließ ihn durch, und Goalgetter Dikollari erhöhte auf 2:0 (83.).

Arambasic lobte die Defensive, denn zum vierten Mal in Folge stand die Null: „Wir haben wenig zugelassen.“mbo