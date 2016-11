Diepholz beendet Minikrise

Niedersachsenligist feiert nach zuletzt drei Niederlagen 3:0-Erfolg in Stade

+ Spielmacher Kevin Reinking brachte den JFV RWD Diepholz mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Am Ende feierte seine Mannschaft einen 3:0-Erfolg in Stade. - Foto: Vogler

Diepholz - Ergebniskrise beendet: Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück fand die A-Jugend des JFV Diepholz wieder in die Erfolgsspur zurück und festigte durch ein überzeugendes 3:0 (2:0) beim VfL Güldenstern Stade ihren glänzenden dritten Platz in der Fußball-Niedersachsenliga.

Entsprechend zufrieden ließ JFV-Coach Thomas Sandmann die Partie Revue passieren: „Die Jungs haben sich von den jüngsten Misserfolgen nicht aus der Ruhe bringen lassen, aus den Fehlern gelernt und kontinuierlich weiter gearbeitet. Dafür sind wir belohnt worden.“

Ehe es für Diepholz allerdings wieder wie am Schnürchen lief, bedurfte es rund einer halben Stunde. Zunächst gab Stade den Ton an, doch Gäste-Keeper Eric Schröder erwies sich als Fels in der Brandung und verhinderte mehrfach einen frühen Rückstand. Erst die Führung durch Kevin Reinking, der einen Sahnepass von André Albuquerque veredelte (30.), änderte schlagartig das Geschehen. Nun war das Kreisteam am Drücker und baute den Vorsprung nur eine Minute später auf 2:0 aus. Erneut hieß Reinking der Torschütze – diesmal nach einem gefühlvollen Freistoß-Schlenzer.

Für Stade zwei Wirkungstreffer, von denen sich die Hausherren dann nicht mehr erholten. Diepholz hatte in der Folgezeit alles im Griff, stand hinten bombensicher und setzte durch pfeilschnelle Konter immer wieder schmerzhafte Nadelstiche. Einer davon traf Stade dann besonders, als Ramien Safi in der 61. Minute mit dem 3:0 endgültig alles klar machte. Ein Ergebnis, ganz nach dem Geschmack von Trainer Sandmann. „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung. So kann es weiter gehen“, sagte er. - drö