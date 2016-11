Die Demut der Krieger

Trotz der Erfolgsserie bleiben die Fußballer des TuS Sulingen bescheiden

+ Sulinger Jubel: Lauritz Müller (v.l.), Mehmet Koc, Dennis Neumann und Taiki Hirooka feiern das 2:0 im Topspiel gegen Bavenstedt. - Foto: Flügge

Sulingen - Von Arne Flügge. Wie an einer Schnur gezogen marschieren die Fußballer des TuS Sulingen derzeit durch die Landesliga. Und die Statistiken des Tabellenführers sind beeindruckend: 16 Pflichtspiele hintereinander ungeschlagen, nur 13 Gegentore in 16 Liga-Begegnungen, dafür 40 erzielte Treffer; acht Siege zuletzt in Folge, acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei.

Keine Frage: Die Oberliga ruft. Doch Halt, sagt Teamchef Thorsten Neumann und mahnt weiter zur nötigen Demut: „Wir haben noch nichts erreicht. Und deswegen tun wir gut daran, unsere Ziele nach wie vor Schritt für Schritt zu verfolgen.“

Das klinge für den Außenstehenden vielleicht nach Understatement, erklärt Neumann. Und viele würden sich vielleicht wünschen, wenn die Sulinger nun das ausgegebene Saisonziel, zwischen Platz eins und vier zu landen, komplett nach oben korrigieren, offiziell vom Titel sprechen würden. „Doch wir posaunen jetzt nicht irgendwelche Parolen hinaus. Wir müssen auf dem Boden bleiben, weiter unsere Arbeit verrichten und die Leistungen abrufen wie zuletzt. Dann werden wir uns auch weiter belohnen. Aber zu früh zu viel zu träumen, ist gefährlich.“

+ Zufrieden: Teammanager Thorsten Neumann. - Foto: Flügge Natürlich machen sich die Sulinger über einen möglichen Aufstieg Gedanken, „und wir werden auch für die Oberliga melden. Alles andere wäre ja fatal“, erklärt der Sulinger Teammanager, „doch nur Träumereien bringen uns nicht ans Ziel.“ Schließlich seien noch 14 Ligaspiele zu absolvieren, in denen vieles passieren kann. „Bleiben wir verletzungsfrei? Kommen wir gut aus der Winterpause? Können wir unser Niveau halten?

Das alles sind Fragen, die wir jetzt noch nicht beantworten können. Und daher ist es besser, bescheiden zu bleiben“, so der 53-Jährige. Schließlich habe es schon genügend Mannschaften gegeben, „die bis kurz vor Toresschluss vorn waren und noch abgefangen wurden, weil sie mit dem Kopf schon woanders waren“, warnt Neumann, der – sollte am Ende die Meisterschaft tatsächlich herausspringen und der Aufstieg damit klappen – den Weg auch als Hauptsponsor mit dem Team weitergehen würde.

„Auf jeden Fall“, sagt Neumann, „es wäre für alle ein großer Anreiz, noch mal eine Liga höher zu spielen, für unsere Spieler wäre es eine große Möglichkeit, sich auf hohem Niveau noch ein Stück intensiver weiterzuentwickeln, noch besser zu werden.“ Doch erst einmal, wird Neumann nicht müde zu betonen, „müssen wir zusehen, dass wir da oben bleiben“.

Das Geheimnis des Erfolges sieht der Sulinger Teammanager in der mannschaftlichen Geschlossenheit, dem absoluten Willen, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen und von Spiel zu Spiel die Leistung auf den Platz zu bringen. „Auch das ganze Drumherum passt. Die Jungs sind richtig motiviert. Jeder hat Lust, guten und erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagt Thorsten Neumann.

Zudem haben die Sulinger in Maarten Schops einen Trainer, der nicht nur ein großartiger Motivator ist, sondern auch ein immens hohes taktisches Verständnis hat, das er an seine Spieler weitergibt. „Maarten ist einfach ein Top-Trainer, der die Mannschaft immer super einstellt, der mit seiner professionellen Einstellung vorangeht und die Spieler so mitzieht“, zählt der TuS-Macher auf. Es sei beeindruckend, wie Schops das Training aufbaue und wie fair und gerecht er die Mannschaft aufstelle: „Da geht es nicht nach Namen, sondern nach der Leistung, die in der Trainingswoche gezeigt wurde.“

Die dritte tragende Säule für den Erfolg nach dem Teamspirit und dem Trainer sei die enge Verzahnung mit der zweiten Mannschaft und den A-Junioren. „Diese Zusammenarbeit klappt hervorragend“, sagt Neumann, „wir haben häufig mal Spieler aus der A-Jugend beim Training der Ersten, geben Spieler auch an die Zweite ab.“ Das funktioniere super „und ist eine Hilfe für alle drei Trainer“, wie Neumann findet.

Schließlich wollen die Sulinger ihre Talente weiterentwickeln und an den Herrenbereich heranführen. „Wir setzen sehr auf die eigene Jugend. Das ist uns wichtig“, macht der Manager deutlich: „Die meisten unserer Spieler kennen sich schon seit vielen Jahren.“ Ein nicht unwichtiger Grund für den gelebten Teamgeist in Sulingen.