Chylinski lässt es krachen

Torjäger der HSG Barnstorf/Diepholz trifft elfmal beim 31:27 über TV Bissendorf-Holte

+ Barnstorfs Bastian Carsten-Frerichs (am Ball), der hier vom Bissendorfer Fabian Rußwinkel attackiert wurde, spielte für Laurynas Palevicius am rechten Flügel. Er traf beim 31:27 fünfmal. - Foto: G. Müller

DIEPHOLZ - Von Matthias Borchardt. Wiedergutmachung für die unnötige 31:32-Niederlage in Bremervörde geglückt: Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz schlug gestern Abend vor 250 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle den TV Bissendorf-Holte mit 31:27 (15:14) und gewann somit auch sein viertes Heimspiel. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Torjäger Kamil Chylinski, der elfmal traf.

„Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, hatten aber auch Druck. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich aggressiver gedeckt. Letztendlich haben wir gegen ein stärkeres Team der Oberliga verdient gewonnen“, unterstrich Barnstorfs Trainer Dag Rieken, der neben Chylinski auch Linksaußen Raul-Lucian Ferent (5) lobte.

Die Gastgeber, die auf Rechtsaußen Laurynas Palevicius (Oberschenkelprobleme) verzichten mussten, begannen nervös, lagen schnell mit 1:3 (3.) zurück. Anschließend steigerten sie sich in der Abwehr, Bastian Carsten-Frerichs machte als Spitze der 3:2:1-Formation einen ordentlichen Job. Kamil Chylinski und Andrius Gervé glichen zum 3:3 (6.) aus. Die Bissendorfer legten nach einem Doppelpack von Linkshänder Timo Baune (6) zum 7:5 (11.) vor. In einer guten Phase schafften Gervé, Ferent und Chylinski aus einem 6:8 (13.) eine 9:8-Führung (19.). Doch Sicherheit gab das nicht, denn den Barnstorfern bereitete Bissendorfs wurfstarker Rückraumakteur Christian Rußwinkel (7/2) Probleme, der mit seiner fünften „Bude“ zum 10:10 (23.) egalisierte. Anschließend lag die Heimmannschaft wieder in Front. Ferent sorgte beim 14:12 (27.) erstmals für einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Nach dem Wechsel ging’s spannend weiter. Zwar führten die Barnstorfer beim 19:17 (41.) durch Carsten-Frerichs weiterhin, aber die Gäste kämpften aufopferungsvoll weiter, schafften beim 20:20 (45.) durch Christoph Stüve (6) erneut den Ausgleich. Chylinski und Lukas Brenning brachten den Favoriten in der Endphase mit zwei Toren auf die Siegerstraße – 24:22 (49.). Spätestens beim 29:24 (57.) durch Chylinski war die Partie gelaufen. Positiv zahlte sich in der zweiten Hälfte die Einwechslung von HSG-Torwart Donatas Biras aus.

In der Meisterschaft geht’s erst am Sonntag, 27. November, mit der Auswärtspartie beim VfL Fredenbeck II weiter. Nächsten Sonnabend steht die dritte Runde im HVN/BHV-Pokal auf dem Programm. Die HSG Barnstorf/Diepholz trifft in einer Vierer-Gruppe um 15.30 Uhr in Neerstedt auf den Landesligisten FC Schüttorf 09. „In dieses Spiel müssen wir mit 100 Prozent reingehen und den Gegner schlagen. Wir wollen die nächste Runde erreichen“, sagt Barnstorfs Mittelmann Steffen Brüggemann. Im Finale würde es dann um 17.30 Uhr gegen den Sieger aus dem Oberliga-Duell zwischen dem TV Neerstedt und der HSG Delmenhorst gehen.