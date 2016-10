Carsten-Frerichs freut sich aufs Spiel gegen „alte Liebe“

Ex-Neerstedter und HSG Barnstorf/Diepholz im Derby-Fieber

+ Spielt meistens aggressiv in der Spitze der 3:2:1-Abwehr, kommt zu Ballgewinnen und läuft Gegenstöße: Bastian Carsten-Frerichs (beim Wurf) von der HSG Barnstorf/Diepholz. Der 28-Jährige fiebert der morgigen Partie gegen seinen Ex-Verein TV Neerstedt entgegen.

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Keine Frage: Wenn Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz Freitagabend um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle den TV Neerstedt zum Nachbarschaftsduell erwartet, ist es für Barnstorfs Allrounder Bastian Carsten-Frerichs ein besonderes Spiel, denn seit seinem sechsten Lebensjahr hatte er beim TV Neerstedt gespielt.

Der 28-Jährige will die Begegnung nach dem Ausrutscher bei der SG Achim/Baden (27:29) unbedingt gewinnen: „Da haben wir zu viele Bälle verworfen. Das gilt es abzustellen.“ Der abwehrstarke Allrounder hat allerdings Respekt vor dem Tabellenzehnten: „Neerstedt ist eine Mannschaft, die – egal wie es steht – nicht aufhört zu fighten. Daher wären wir gut beraten, das Spiel schnellstmöglich in unsere Richtung zu lenken. Je länger die Begegnung offen bleibt, umso besser ist es für unseren Gegner.“

Barnstorfs Coach Dag Rieken kennt den Gegner natürlich aus dem Effeff, denn er hat den TV Neerstedt mehrere Jahre lang trainiert und mit dem Verein Erfolge gefeiert. Der 47-Jährige rechnet mit einer „schwierigen Aufgabe“, sagt allerdings auch: „Wir wollen gewinnen, um uns in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Er weiß allerdings auch, wie ausgeglichen in dieser Serie die Oberliga ist. Das haben die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende gezeigt.

So brachte beispielsweise der TV Neerstedt dem starken Aufsteiger SG HC Bremen/Hastedt beim 26:25 die erste Saisonniederlage bei. „Jede Mannschaft ist ernstzunehmen, denn jeder kann jeden schlagen“, unterstreicht der in Wildeshausen wohnende Rieken. Besonders aufpassen müssen die Barnstorfer in der Abwehr auf Rückraumshooter Eike Kolpack, der gegen die SG HC Bremen/Hastedt elfmal getroffen hatte. Rieken lobt seinen Ex-Spieler: „Kolpack ragt schon heraus, er ist ein starker Schütze und auch in Eins-gegen-Eins-Situationen gut.“ Da ist der Litauer Arunas Srederis auf der Halbposition in der Deckung gefordert. Gefahr droht der Heimmannschaft auch von Mittelmann Andrej Kunz und Routinier Björn Wolken, der so manches Tor mit dem Schlagwurf erzielt. Auch Kreisläufer Malte Kasper versteht sein Handwerk.

Personell kann der Tabellendritte (7:3 Punkte) aus dem Vollen schöpfen. Steigern müssen sich – im Vergleich zur Begegnung in Achim – Mittelmann Steffen Brüggemann, Allrounder Raul-Lucian Ferent und Kreisläufer Andrius Gervé. Letzterer ärgert sich über die erste Niederlage: „Das Spiel haben wir selber verloren.“ Der Litauer kündigt aber Besserung an: „Wir sind heiß, werden alles geben. Auf alle Fälle wollen wir eine bessere Leistung zeigen als zuletzt.“

Rieken nimmt die Mannschaft in die Pflicht: „Wir wollen die Scharte auswetzen. Dazu müssen wir in unserem Abschlussverhalten eine bessere Quote haben und weniger technische Fehler machen.“ Über die Abwehr macht sich der B-Lizenz-Inhaber keine Sorgen, denn die 3:2:1-Formation funktioniert.

Im Training haben sich die Barnstorfer auch noch einmal mit einer Manndeckung gegen Goalgetter Kamil Chylinski beschäftigt. Der Pole kommt nach fünf Partien bereits auf 51/13 Tore. Die Barnstorfer wollen auch ihr drittes Heimspiel mit aller Macht mit einem Sieg beenden, bauen auch auf die Unterstützung der Zuschauer.