Brinkumer die „XXL-Harmlosen“

0:2-Heimniederlage gegen Oberneuland

Auch Brinkums Dennis Krefta (links) ließ zumindest eine glasklare Chance ungenutzt liegen.

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Mit der vierten Niederlage in Folge versinkt der Brinkumer SV in der Bremen-Liga immer mehr im Mittelmaß und muss weiter ernsthaft um die Qualifikation der besten acht Teams für den Bremer-Hallencup am 30. Dezember bangen. Am Samstag gab es am Brunnenweg eine vermeidbare 0:2 (0:1)-Schlappe gegen Aufsteiger FC Oberneuland, der seinerseits fast schon sicher in der Stadthalle dabei ist.

Brinkums Coach Kristian Arambasic stellte sein Team von der Mentalität her ein durchaus gutes Zeugnis aus: „Der Einsatz hat wirklich gestimmt. Daran lag es nicht. Auch nach den Gegentoren haben die Jungs den Kopf nie in den Sand gesteckt.“ Der im Sommer scheidende A-Lizenzinhaber gab aber auch zu, „dass wir vorn einfach nicht effektiv genug sind. Oberneuland hat eineinhalb Chancen und macht daraus zwei Tore. Das ist schon bitter.“ Und der verletzte Torjäger Saimir Dikollari fügte noch hinzu: „Aber auch hinten leisten wir uns zu viele einfache Fehler, die zu Gegentoren führen.“

Gegenüber dem bitteren 3:4 bei VfL 07 Bremen schickte Arambasic in Daniel Block, Kevin Gibek, Dimitri Khoroshun, Jannik Bender und Dennis Krefta fünf neue Leute in die Startelf. Für Block hatte sich das nach 18 Minuten schon wieder erledigt – Zerrung in der linken Wade.

Und die Gastgeber machten das in der ersten Halbzeit streckenweise richtig gut und dominierten den Landesliga-Meister. Aber die Effizienz vorm Kasten war einfach schlecht. Zum Beispiel bei Krefta, der in der 16. Minute freistehend an Oberneulands Keeper Marco Behrens scheiterte. Nicht besser erging es dem einmal mehr eifrigen Rojhat Kaya, der zwei Minuten vor dem Wechsel in Behrens seinen Meister fand.

Dass es nicht mit einem 0:0 in die Kabine ging, lag an einer Brinkumer Deckungs-Nachlässigkeit in der 37. Minute: Kadir Karabas schaltete auf der halbrechten Position am schnellsten und schoss den Ball mit rechts zum 1:0 der Bremer ins lange Eck.

Dass im Brinkumer Team „innerbetrieblich“ offenbar Druck auf dem Kessel herrscht, zeigte sie Tatsache, dass sich einige Spieler beim Gang zum Pausentee verbal doch ziemlich angingen.

Nach dem Wechsel bedeutete ein schwerer Fehler von Innenverteidiger Jendrick Meissner, der den Ball recht unmotiviert verlor, die Vorentscheidung zum 2:0 des FCO. Als Torschütze durfte sich Cedrik Hertes feiern lassen. Für die gute Einstellung der Gastgeber sprach danach, dass der BSV keineswegs unmotiviert über den Rasen schlich und sich aufgab. Aber ohne Dikollari oder auch die verletzten Lars Tyca und vor allem Marcel Dörgeloh fehlt Brinkum einfach die Qualität im Angriff, um aus solch einem Spiel noch etwas Zählbares zu machen.

In der 66. Minute war Kaya erneut frei durch, aber – man ahnt es schon – Marco Behrens war zur Stelle und hielt den Ball. In den letzten Minuten tat sich auf beiden Seiten nicht mehr viel, so dass der anschließende Freimarktbesuch zumindest für den BSV nicht erfreulich begann.