Brinkum will die Siegesserie ausbauen

Fußball-Bremen-Ligist spielt Sonntag beim Habenhauser FV / 0:0 gegen Bremer SV eine Warnung

+ Brinkums Marcel Brendel erzielte im Hinspiel gegen Habenhausen den späten Treffer zum 3:1-Sieg. - Foto: Flügge

Brinkum - Die Serie ist schon beeindruckend: Fünf Spiele, fünf Siege – Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV ist komplett in der Spur. „Und von mir aus kann es so weitergehen“, schmunzelt Trainer Kristian Arambasic, nachdem die Brinkumer im Verlaufe der Saison doch mit vielen, vor allem personellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die sind jetzt weitegend abgeklungen. „Und das“, so Arambasic, „war in den letzten Spielen ein echtes Plus für uns. Wir hatten viel mehr Möglichkeiten, auch noch mal Qualität von der Bank zu bringen.“

Mit der Serie im Rücken und nun auch genügend Personal wollen die Brinkumer jetzt auch die letzten drei Spiele vor der Winterpause erfolgreich bestreiten. „Wir wollten 30 Punkte holen, die haben wir bereits jetzt. Nun wollen wir versuchen, unseren dritten Tabellenplatz zu festigen und nach Möglichkeit auszubauen. Das wäre fantastisch“, meint der Brinkumer Coach.

Ein Anfang soll am Sonntag (14.00 Uhr) im Auswärtsspiel beim Habenhauser FV gemacht werden. Und von der Papierform her sollte es gegen den Tabellen-13. auch zu drei Punkten reichen. Doch Achtung: Habenhausen ist zwar schlecht in die Saison gestartet, hat sich aber mittlerweile gefangen und ebenfalls eine Serie, ähnlich wie die der Brinkumer, hingelegt. „Habenhausen ist für mich so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Da müssen wir vorsichtig sein“, sagt Brinkums Coach Arambasic. Immerhin trotzte die Mannschaft zuletzt dem souveränen Tabellenführer Bremer SV ein 0:0 ab.

Arambasic hat sich das Spiel angeschaut und erkannt: „Habenhausen steht sehr kompakt hinten drin. Der BSV hat nicht die nötigen Mittel gefunden, um durchzukommen und das entscheidende Tor zu machen.“ Demnach glaubt Arambasic auch für seine Mannschaft am Sonntag an ein Geduldsspiel. „Wir müssen dabei aber das Spiel schnell machen, die Lücke suchen, finden und dann zustechen“, lautet die Devise der Brinkumer, die auf Inouss Bourai-Toure (beruflich verhindert) und Dynar Kück (Aufbautraining nach Bänderriss) verzichten müssen. „Ansonsten sind alle Mann einsatzbereit“, freut sich Arambasic, der gespannt darauf ist, welche der beiden Siegesserie am Sonntag reißt. Denn Unentschieden kann der Brinkumer SV anscheinend nicht spielen zu können. Die Bilanz bisher: 15 Spiele, zehn Siege, fünf Niederlagen.

„Wir müssen uns auf einen sehr kompakten Gegner einstellen. Schon im Hinspiel hat Habenhausen uns Probleme bereitet“, erinnert sich der Brinkumer Trainer an das 3:1 am 12. August, das bis zur 82. Minute noch beim Stande von 1:1 noch völlig offen war, ehe Jürgen Heijenga und Marcel Brendel noch den späten Sieg herausschossen. Verstecken werden sich die Brinkumer aber auf keinen Fall. „Ich bin momentan richtig stolz auf die Jungs. Sie zeigen starke Leistungen. Von daher bin ich auf recht entspannt“, gibt sich der 39-Jährige sehr zuversichtlich. - flü