Das besondere Spiel für Regisseur Steffen Brüggemann

26-Jähriger erwartet mit HSG Barnstorf/Diepholz seinen Ex-Verein TV Bissendorf-Holte

+ Steffen Brüggemann, Mittelmann bei der HSG Barnstorf/Diepholz, fiebert dem Spiel gegen den TV Bissendorf-Holte entgegen. - Foto: wes

Diepholz - Von Matthias Borchardt. Es ist ein besonderes Spiel für Steffen Brüggemann: 14 Jahre trug er das Trikot des TV Bissendorf-Holte, jetzt ist dieser Verein sein Gegner, wenn Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz morgen Abend um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle den Tabellenneunten empfängt. „Ich will überzeugen, zu Hause sind wir stark“, sagt der Mittelmann vor dem Duell mit seinen ehemaligen Weggefährten.

Die Begegnung hat noch eine weitere Besonderheit für den 26-Jährigen, denn er trifft auf seinen 20-jährigen Bruder Lukas, der beim TV Bissendorf-Holte am rechten Flügel spielt. In der B-Jugend hatte der große Bruder den Youngster trainiert. „Ihn als Gegner auf dem Feld zu sehen, ist schon etwas anderes“, unterstreicht Steffen Brüggemann. Er weiß, dass die ambitionierte HSG Barnstorf/Diepholz nach der unnötigen 31:32-Niederlage in Bremerförde unter Zugzwang steht: „In der Partie steckt schon eine besondere Brisanz. Der Druck ist da, denn wir müssen gewinnen. Wir wollen in diesem kleinen Derby eine Trotzreaktion zeigen.“

Seit dieser Saison trägt Steffen Brüggemann den Dress der HSG Barnstorf/Diepholz. Er zieht beim Tabellenfünften die Fäden in der zweiten Reihe, hat ein gutes Auge für die Mitspieler, gibt als Regisseur den Rhythmus vor und macht nicht viele Fehler. In sieben Meisterschaftsspielen warf er sechs Tore. Der in Osnabrück wohnende Handballer hat eine Schwäche bei sich erkannt: „Das ist zu wenig. Ich muss an meiner Durchschlagskraft arbeiten.“ Der 1,88 Meter große und 81 Kilogramm schwere Mittelmann will körperlich zulegen. Er hofft, dass sich das regelmäßige Krafttraining auszahlt. Auch sein Trainer Dag Rieken traut dem Akteur mit der Nummer fünf noch einiges zu, sagt aber auch: „Steffen muss sich steigern.“

Seinen Wechsel hat der Osnabrücker Lehramtsstudent nicht bereut: „Ich fühle mich super wohl.“ Mit guten Leistungen will der ehrgeizige Handballer, der vor kurzem die B-Lizenz erworben hat, dazu beitragen, dass die HSG Barnstorf/Diepholz bei der Vergabe der Meisterschaft ein entscheidendes Wörtchen mitreden kann. Ausrutscher dürfen bei einem Punktestand von 9:5 nicht mehr allzu viele passieren, denn sonst ist der Zug nach ganz oben abgefahren. Das weiß auch Rieken: „Den Druck haben wir uns selbst gemacht.“

Rieken: „Wir müssen das letzte Hemd geben“

Der 47-Jährige nimmt seine Mannschaft vor der morgigen Aufgabe in die Pflicht: „Wir sind unseren Zuschauern etwas schuldig. Wir müssen aggressiver decken, die Zweikämpfe gewinnen. Ich erwarte, dass wir mit dem unbedingten Siegeswillen zu Werke gehen.“

Personell haben die Gastgeber drei angeschlagene Akteure in ihren Reihen. Laurynas Palevicius hat Oberschenkelprobleme, Abwehrspezialist Martin Golenia macht eine Entzündung unter dem Fuß zu schaffen, und bei Arunas Srederis zwicken der Rücken und die Wade. Erst kurzfristig entscheidet sich, ob sie mitwirken können.

Der TV Bissendorf-Holte verfügt über eine junge und spielstarke Mannschaft. Die meiste Gefahr geht von den Rückraumakteuren Christian Rußwinkel, Timo Baune und Christoph Stüve sowie Rechtsaußen Matthias Reiser aus. Und Henrik Milius gehört zu den stärksten Torhütern der Oberliga.

Für Rieken zählt am Freitag nur ein Sieg. Deshalb fordert der in Wildeshausen wohnende B-Lizenz-Inhaber von seinen Spielern: „Wir müssen das letzte Hemd geben.“