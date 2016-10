Beljic trifft beim Debüt

Spitzenreiter HSG Barnstorf/Diepholz schlägt mit Neuzugang TV Neerstedt 33:25

+ Barnstorfs Raul-Lucian Ferent drehte gestern Abend gegen den TV Neerstedt in der Anfangsphase auf, erzielte beim 33:25 fünf Tore.

DIEPHOLZ - Von Matthias Borchardt. Drittes Heimspiel, dritter Sieg: Die Oberliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz entschieden gestern Abend vor 300 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle das brisante Nachbarschaftsduell gegen den TV Neerstedt mit 33:25 (19:13) für sich und rehabilitierten sich damit für die 27:29-Niederlage in Achim.

Vor der Partie präsentierte die HSG Barnstorf/Diepholz in Rückraumakteur Stefan Beljic einen Neuzugang. „Wir haben seit zwei Stunden die Spielberechtigung vorliegen“, verkündete Heiner Thiemann, sportlicher Leiter bei der HSG Barnstorf/Diepholz. Auch Trainer Dag Rieken ist froh über die Verpflichtung des Serben: „Er wird uns weiterhelfen, hat einen guten Eindruck im Training hinterlassen.“ In der Schlussphase kam der 27-Jährige zum Einsatz und warf auf Anhieb ein Tor (31:22).

Die Gastgeber begannen konzentriert und aggressiv in der Deckung, kamen zu Ballgewinnen. So führten sie nach Treffern von Raul-Lucian Ferent (3), Arunas Srederis, Laurynas Palevicius und Andrius Gervé mit 6:0 (7.). Anschließend unterliefen ihnen gegen die ganz offensive Deckung der Neerstedter Fehler. Die Gäste holten auf, verkürzten mit vier „Buden“ in Folge auf 4:6 (9.). Kamil Chylinski sorgte mit verwandeltem Siebenmeter zum 7:4 (10.) wieder für eine Drei-Tore-Führung. Anschließend nahm Marcel Reuter den HSG-Torjäger in Manndeckung. Doch darauf waren die Hausherren vorbereitet. Zwar brachte Goalgetter Eike Kolpack den TVN auf 6:8 (14.) heran, doch Chylinski (Siebenmetertor), Steffen Brüggemann und Palevicius legten zum 11:6 (17.) nach.

Beim 9:11 (20.) durch Kolpack wurde es zwar noch einmal eng, aber mit einem Zwischenspurt zogen die Barnstorfer über 15:10 (24.) auf 18:11 (28.) davon.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte der Spitzenreiter weiter das Spiel, baute seinen Vorsprung auf 26:19 (41.) aus. Spätestens nach dem Tor vom Litauer Gervé zum 30:22 (52.) stand der vierte Saisonsieg fest. „Das war eine gute Mannschaftsleistung. Der Sieg geriet nicht in Gefahr“, urteilte Rieken. Gute Leistungen boten Rückraumakteur Chylinski (10/4), Rechtsaußen Palevicius (7) und Linksaußen Ferent (5). Beim Verlierer hinterließ einmal mehr Rückraumshooter Eike Kolpack (12/3), der von Kevin Heemann kurz gedeckt wurde, den stärksten Eindruck.

In drei Wochen gibt es bereits ein Wiedersehen in Neerstedt, denn am Sonnabend, 19. November, steht die dritte Runde im HVN/BHV-Pokal auf dem Programm. In einer Vierer-Gruppe misst sich zunächst um 14 Uhr Gastgeber TV Neerstedt mit dem Oberliga-Rivalen HSG Delmenhorst. Um 15.30 Uhr trifft die HSG Barnstorf/Diepholz auf den ambitionierten Weser-Ems-Landesligisten FC Schüttorf 09. „Wir wollen ins Endspiel kommen und sehen dann, auf wen wir treffen“, unterstreicht Rieken. Das Finale geht um 17.30 Uhr über die Bühne.