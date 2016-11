Bassum macht die 100 voll

Luftpistolen-Bundesliga

+ © vo Auch Bassums Denis Rother freut sich beim „Heimspiel“ ganz besonders auf den 100. Bundesliga-Wettkampf. © vo

Bassum - Zum Heimwettkampf in der Luftpistolen-Bundesliga des SV Bassum v. 1848 kommt fast die gesamte Bundesliga-Elite nach Bassum in die alte Turnhalle. „Wir erwarten den Tabellenführer sowie den Zweit- und Drittplatzierten der Tabelle“, so Sportleiter Jens Voß zu den Gästen, „sicherlich ist auch Christian Reitz mit von der Partie, wenn Kriftel anreist.“ Reitz hat in diesem Jahr den Olympiasieg mit der Schnellfeuerpistole in Rio de Janeiro holen können. Außerdem sicherte er sich Anfang Oktober auch noch den Sieg im Weltcupfinale.

Zum 100. Wettkampf in der ersten Bundesliga trifft der SV Bassum v. 1848 morgen Abend um 19 Uhr auf den bisher ungeschlagenen Schützenbund Broistedt. Auch die Broistedter haben mit dem Schweizer Patrick Scheuber (2012 London) und Hans-Jörg Meyer (2008 Peking) Olympiateilnehmer in ihren Reihen. „Das wird alles andere als leicht“, meint Voß, „doch mit genügend Unterstützung lässt sich ja bekanntlich einiges erreichen.“

Am Sonntagmittag wird die Sache nicht viel angenehmer. Denn da wartet die ebenfalls noch verlustpunktfreie Braunschweiger Schützengesellschaft auf das Bassumer Team. Deren Nummer eins war ebenfalls bei den Olympischen Spielen in London dabei. Auch sonst ist die Mannschaft aus Braunschweig mit Topschützen besetzt. Jüngster Neuzugang ist Andreas Heise, Nationalkaderschütze aus München.

„Die schießen auch nur mit Luftpistolen“

Dennoch stecken die Bassumer den Kopf nicht in den Sand. „Warum auch?“, meint der sportliche Leiter. „Die schießen auch nur mit Luftpistolen“, verrät er mit einem Augenzwinkern. Viel schwerer hätte das Programm für die Lindenstädter bei ihrem Heimwettkampf nicht sein können. „Uns stehen fast alle Sportler aus dem Kader zur Verfügung“, so Voß weiter, „wer an den Start gehen darf, wird sich nach dem Training am Samstagnachmittag entscheiden.“

Weiter dabei sein werden der SV Wathlingen und die Sportschützen aus Fahrdorf. Zu ihrem 100. Wettkampfjubiläum haben die Bassumer auch ihre ehemaligen Sportler eingeladen. „Einige haben auch zugesagt, das freut mich besonders“, so Voß. Außerdem wird auch das Fernsehen vor Ort sein wird. „Radio Bremen hat sich am Samstag mit einem Kamerateam angekündigt“, berichtet Voß weiter. „Das Team wird gegen 17.00 Uhr eintreffen und uns begleiten.“

Ganz besonders würden sich Bassumer Schützen aber über viele Zuschauer freuen. „Wir sind erstmals seit zwölfJahren wieder in die Turnhalle gegangen, weil unser Stand zu klein ist“, begründet Voß den Umzug. „Eigentlich sollte Eintritt genommen werden, wie bei allen Bundesligawettkämpfen auch, aber aufgrund des Jubiläums machen wir das nicht.“ Der Zugang zur alten Sporthalle wird von der Rückseite erfolgen, also vom Schützenplatz aus. - vo