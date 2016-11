Barrien freut sich auf Rückkehrer Heilshorn

Zeichner und Andresen verstärken Tennis-Nordwestligisten / Hartje: „Das wird eine schöne Saison“

+ Barriens Kapitän Florian Hartje freut sich auf eine schöne Hallensaison in der Tennis-Nordwestliga. - Foto: Westermann

Barrien - Der Kampf um die Meisterschaft in der Tennis-Nordwestliga könnte in dieser Hallensaison richtig spannend werden. Zu den Titelkandidaten gehören der TV Süd, der Bremer TV von 1896 – und auch die Herren des Barrier TC. Schließlich haben sie drei starke Neuzugänge in ihren Reihen.

Allen voran Till Heilshorn: Der 28-Jährige hatte bereits drei Jahre für den BTC gespielt und war in dieser Zeit ein Punktegarant – auch in der Freiluft-Oberliga. 2015 wechselte er zum TC Lilienthal. Dort spielte er in der Nord- und Oberliga. „Jetzt möchte er mit Tennis ein wenig kürzer treten und hat sich uns wieder angeschlossen. Eine absolute Verstärkung für uns“, freut sich BTC-Kapitän Florian Hartje.

Zweiter Neuzugang ist Florian Zeichner. In diesem Sommer war der 38-Jährige für den THC Münster in der Herren-30-Regionalliga aktiv, davor spielte er viele Jahre beim Bremer TC von 1912.

Dritter im Bunde ist Markus Andresen, den es beruflich bedingt wieder in diese Region verschlagen hat. Insider werden ihn vielleicht noch kennen: Zur Jahrtausendwende trainierte er unter anderem mit seinem Teamkameraden Tobias Kuhlmann in der Tennisakademie in Bruchhausen-Vilsen, im Jahr 2003 wurde er in Syke Freiluft-Bezirksmeister. Danach zog Andresen nach Süddeutschland und ins Ausland. Zu seiner besten Zeit war er unter den Top 150 in Deutschland platziert.

„In den vergangenen Jahren hat er leider wenig Tennis gespielt. Seine aktuelle Leistungsklasse sieben spiegelt daher nicht sein Können wider“, betont Hartje. Er ist stolz, Neuzugänge aus der Region präsentieren zu können: „Wir haben so einen starken Kader wie noch nie zusammen – und das nur mit Spielern aus dem Umland.“

Den Kader komplettieren Hartje selbst und Tobias Kuhlmann. Die beiden langjährigen Stammspieler haben zuletzt aufgrund privater Verpflichtungen (Familie, Hausbau) zwar weniger gespielt als sonst, der Motivation tut das aber keinen Abbruch. „Wir haben eine ziemlich homogene Truppe beisammen. Das wird eine schöne Saison“, ist Hartje überzeugt.

Das Wort Meisterschaft nimmt er aber (noch) nicht in den Mund. „Unser Ziel ist Platz zwei. Wenn alles optimal läuft, könnten wir auch Erster werden. Das hängt aber von der Tagesform und den Aufstellungen des Gegners ab“, erklärt der Kapitän. Als stärksten Widersacher sieht er den TV Süd. „Aber auch 1896 ist gefährlich“, warnt Hartje.

Am ersten Spieltag hat sein Team frei. Ihren Saisonauftakt haben die Barrier am Sonnabend, 10. Dezember, um 17 Uhr beim Klassenrivalen FTSV Jahn Brinkum – es wird das vorerst letzte Derby dieser beiden Mannschaften in der Herren-Nordwestliga sein (siehe obenstehenden Artikel). Erst ab Februar stehen dann die weiteren Partien auf dem Plan. - te