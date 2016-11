HSG Barnstorf/Diepholz zieht verdient ins Final Four ein

Handball-Oberligist macht im Endspiel mit HSG Delmenhorst kurzen Prozess – 35:20

+ Da schauten die Delmenhorster Torben Sudau (l.) und Kevin Larisch (r.) nur noch hinterher, wie Barnstorfs Kreisläufer Andrius Gervé (beim Wurf) einen seiner insgesamt sieben Treffer beim 35:20 erzielte. Der 30-jährige Litauer überzeugte im Endspiel. - Foto: Borchardt

Aus Neerstedt berichtet Matthias Borchardt

NEERSTEDT - Geschafft: Die HSG Barnstorf/Diepholz hat die Endrunde im HVN/BHV-Pokal erreicht. Der Handball-Oberligist setzte sich am Sonnabend in Neerstedt in einer Vierer-Gruppe durch, fertigte im Finale die HSG Delmenhorst mit 35:20 ab.

HSG Delmenhorst - HSG Barnstorf/Diepholz 20:35 (6:18): „Wir haben durch unsere konsequente Abwehrarbeit den Delmenhorstern früh den Zahn gezogen“, analysierte Heiner Thiemann, sportlicher Leiter bei der Barnstorf/Diepholz, der den privat verhinderten Trainer Dag Rieken (Trauerfall in der Familie) vertrat. In glänzender Verfassung präsentierte sich Linksaußen Raul-Lucian Ferent, der mehrere Gegenstöße eiskalt verwandelte und insgesamt elf Treffer markierte. „Es hat Spaß gemacht. Ich wollte meiner Mannschaft helfen, habe mehrere einfache Tore erzielt“, strahlte der 33-Jährige, der mehrfach seine Mitspieler nach Treffern auf der Bank abklatschte. Neben dem Rumänen überzeugten noch Kreisläufer Andrius Gervé (7) und Rechtsaußen Bastian Carsten-Frerichs (7).

Die Barnstorfer, die ohne Torjäger Kamil Chylinski (Knieprellung), Laurynas Palevicius (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Cedric Quader und Lukas Brenning (beide privat verhindert) antraten, begannen konzentriert, führten nach einem Treffer von Martin Golenia mit 7:4 (11.). Zwar verkürzte Torben Sudau (4) auf 5:7 (11.), aber in einer starken Phase zogen die Barnstorfer nach „Buden“ von Ferent (2), Gervé (2), Carsten-Frerichs (2) und Stefan Beljic auf 14:5 (19.) davon. Ferent sorgte beim 16:6 (22.) erstmals für einen Zehn-Tore-Vorsprung.

Nach dem Wechsel bestimmte der Favorit weiter das Spiel. Barnstorfs Torhüter Donatas Biras zeichnete sich einige Male aus, wehrte Bälle ab und leitete Gegenstöße ein. Der Tabellenvierte der Oberliga ließ nicht locker, fuhr über 31:19 (46.) einen ungefährdeten 35:20-Erfolg über das Oberliga-Schlusslicht ein. Die Delmenhorster hatten zum Auftakt Gastgeber TV Neerstedt mit 30:27 geschlagen.

„Wir haben uns hier ordentlich präsentiert – unsere Leistung war gut. Delmenhorst hat sich schnell aufgegeben“, unterstrich Carsten-Frerichs, der sich nun auf das Final Four am 17. Dezember freut. Auch Thiemann wirkte zufrieden: „Das war eine runde Sache.“ Er ließ Neuzugang Stefan Beljic im halblinken Rückraum durchspielen. Der Serbe warf in zwei Partien, die jeweils über 50 Minuten gingen, zwölf Tore. Der 27-jährige Shooter braucht zwar noch etwas Eingewöhnungszeit, dürfte der Mannschaft aber im weiteren Saisonverlauf weiterhelfen.

Halbfinale: FC Schüttorf 09 - HSG Barnstorf/Diepholz 20:30 (11:15): „Das war ein gutes Training. Die Spieler sollten sich durchbeißen, das haben sie getan“, urteilte Thiemann. Er schonte Donatas Biras, Abwehrchef Martin Golenia und Spielmacher Steffen Brüggemann für die zweite Begegnung. Mittelmann Bernd Pundt (4/1), der gegen den Landesligisten eine ordentliche Leistung bot, spielte genauso durch wie Schlussmann Jakob Kasperlik. Die Barnstorfer lagen schnell mit 3:1 (3.) vorn, Carsten-Frerichs erhöhte mit Doppelpack auf 6:2 (6.). Die Schüttorfer hielten aber dagegen, so verkürzte Rückraumakteur Marko Baals (4) auf 9:10 (16.). Anschließend zogen die Barnstorfer die Zügel wieder an, bauten den Vorsprung mit fünf Toren in Folge auf 15:9 (23.) aus.

Nach dem Wechsel verhinderte Schüttorfs Torwart Torben König mit einigen Paraden einen höheren Rückstand. Erstmals mit zehn Treffern führte der ambitionierte Oberligist nach einer „Bude“ des Litauers Gervé beim 27:17 (45.).