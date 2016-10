Alle Mann an Bord für schwere Aufgabe bei SG Achim/Baden

HSG Barnstorf/Diepholz beim Oberliga-Achten / Trainer Dag Rieken gewarnt

+ Laurynas Palevicius (beim Wurf), Rechtsaußen bei der HSG Barnstorf/Diepholz, steht dem Handball-Oberligisten morgen Abend im schweren Auswärtsspiel bei der SG Achim/Baden zur Verfügung. Der Litauer ist immer für das eine oder andere Tempogenstoßtor gut.

Diepholz - Dag Rieken hatte sich schon früh auf die SG Achim/Baden als einen der Favoriten in der Handball-Oberliga festgelegt. Davon lässt sich der Trainer der HSG Barnstorf/Diepholz auch (noch) nicht abbringen – trotz der aktuell 4:4 Punkte und des achten Platzes, auf dem die Mannschaft aus dem Kreis Verden Samstag ab 19 Uhr Riekens noch ungeschlagenen Tabellenzweiten erwartet. „Achim/Baden zählt neben Edewecht und Cloppenburg für mich zum Kreis der Titelaspiranten“, unterstreicht der Pädagoge – und warnt sein Team damit eindringlich.

Denn nach den Auftakt-Siegen über Elsfleth und Edewecht gab es zwar ein 21:29 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen und ein knappes 27:29 beim HC Bremen/Hastedt. Doch erstens „kann man da auch mal Punkte lassen“, erinnert Rieken an das eigene 25:25 bei den ambitionierten Hanseaten, zweitens ahnt er, warum die Achimer zuletzt zweimal verloren: „Ihr starker Mittelmann Marvin Pfeiffer fehlt ihnen“, sagt Rieken mit Bedauern über den Kreuzbandriss des Leistungsträgers.

Er selbst hat hingegen die „volle Kapelle“ dabei. Auch Rückraumspieler Steffen Brüggemann und Linksaußen Raul-Lucian Ferent sind rechtzeitig zurück, unter der Woche konnten sie allerdings nicht mittrainieren: Brüggemann „baut“ gerade in Bottrop seine Trainer-B-Lizenz, Ferent arbeitet in Moldawien an seinem Doktortitel. Auch dem Mitwirken von Laurynas Palevicius steht offenbar nichts im Wege: Der Rechtsaußen hatte am Samstag das Endspiel im Mini-Turnier um den Drittrunden-Einzug des BHV/HVN-Pokals nur als Zuschauer verfolgt, weil er sich im ersten Auftritt gegen Liga-Konkurrent TV Bissendorf/Holte eine leichte Wadenverletzung zugezogen hatte. „Das war aber nur eine Vorsichtsmaßnahme“, stellt Rieken klar.

Aus dem 32:23-Sieg gegen Bissendorf und dem 24:19 gegen Verbandsligist TuS Haren im Cup gewann der HSG-Coach einige Erkenntnisse: „Erstens sind wir durchaus in der Lage, ein zweites Deckungssystem zu spielen“, freute er sich über die funktionierende 6:0-Variante als Alternative zum bei seiner Mannschaft etablierten 3:2:1. „Zweitens hat mir unser schnelles Spiel nach vorn wieder gut gefallen.“ Dies und die Tatsache, dass die Herbstferien-Pause für die HSG Barnstorf/Diepholz wegen des Pokals nicht ganz so lang war, nähren seinen Optimismus, von der SG morgen etwas Zählbares mitzunehmen. „Das schaffen wir allerdings nur, wenn wir eine absolute Top-Leistung abrufen und in der Deckung wieder sicher stehen“, fordert der Wildeshauser: „Denn auch ohne Pfeiffer hat Achim/Baden eine stark besetzte Mannschaft.“

ck