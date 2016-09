WM-Quali: Löw nominiert drei Rückkehrer

Keine Überraschungen

+ © dp a Bundestrainer Jogi Löw hat Jerome Boateng (r.) sowie Ilkay Gündogan in den DFB-Kader für die anstehenden WM-Quali-Spiele berufen. © dp a

Hamburg - Mit den zuletzt verletzten Rückkehrern Jerome Boateng, Mario Gomez und Ilkay Gündogan geht das DFB-Team in die wegweisenden WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Nordirland.

Bundestrainer Joachim Löw verzichtete bei der Nominierung seines 22-köpfigen Kaders am Freitag für die Begegnungen am 8. Oktober in Hamburg gegen die Tschechen und drei Tage darauf in Hannover gegen Nordirland (beide 20.45 Uhr/RTL) auf Überraschungen.

Der Dortmunder Gonzalo Castro muss damit trotz zuletzt starker Leistungen in Bundesliga und Champions League auf seinen ersten Länderspieleinsatz seit 2007 warten, auch die Hoffnungen des Gladbachers Lars Stindl auf ein Debüt im Nationaltrikot erfüllten sich (noch) nicht.

Im Gegensatz zum souveränen Sieg des Weltmeisters beim Qualifikations-Auftakt in Norwegen (3:0) kann Löw gegen die vermeintlich stärksten Gegner in Gruppe C auf dem Weg nach Russland 2018 wieder auf Boateng, Gomez, Gündogan und auch Kevin Volland zurückgreifen. Verzichten muss er hingegen auf die Verletzten André Schürrle, Marco Reus, Karim Bellarabi und Antonio Rüdiger. Emre Can, der aufgrund einer Kapselverletzung im Fuß vier Wochen pausiert hatte, hat der Bundestrainer nicht berücksichtigt.

Das Aufgebot gegen Tschechien und Nordirland:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Jerome Boateng (Bayern München), Jonas Hector (1. FC Köln), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (VfL Wolfsburg), Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turin), Toni Kroos (Real Madrid), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (FC Arsenal), Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

SID