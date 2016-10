DFB verurteilt Löwen-Stürmer Olic wegen Sportwetten

Geldstrafe und Sperre

+ © dpa Löwen-Spieler Ivica Olic wurde vom DFB-Sportgericht wegen Sportwetten gesperrt. © dpa

München - Altstar Ivica Olic vom Fußball-Zweitligisten 1860 München muss wegen unerlaubter Wetten eine Sperre absitzen und zudem 20.000 Euro Strafe zahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 37 Jahre alte Kroaten wegen eines Verstoßes gegen das Wettverbot für Profis zu einer Zwei-Spiele-Sperre und einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro. Der Stürmer hat den Richterspruch akzeptiert und sich entschuldigt. Dennoch bekommt Olic auch von den Löwen eine Geldstrafe aufgebrummt.

Olic hat im Zeitraum vom 26. August bis 11. September bei einem Internet-Wettanbieter unter anderem auf neun Begegnungen der 2. Liga gewettet oder wetten lassen. Die einzelnen Wetteinsätze beliefen sich fast ausschließlich im dreistelligen Euro-Bereich. Auf Spiele seines Klubs wurde dabei nicht gewettet.

"Das war natürlich ein großer Fehler. Ich habe mich mit Freunden an Kombi-Wetten beteiligt, indem ich ihnen meine Kreditkarte zur Verfügung gestellt habe. Da waren auch Zweitliga-Spiele dabei, auf Sechzig haben wir natürlich nicht gewettet", sagte Olic, der derzeit aufgrund von Knieproblemen ohnehin pausieren muss: "Es ging dabei auch nicht um größere Geldbeträge, sondern lediglich um Spaß. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Es war mir in diesem Moment einfach nicht bewusst."

Laut dem Sportgerichts-Vorsitzenden Hans E. Lorenz spiegelt die Sanktion "den Verstoß gegen das allgemeine Wettverbot im Bereich des DFB" wieder: "Es ist dabei auch im Interesse der Spieler, sich durch Wetten nicht in die Nähe eines Manipulationsverdachtes zu begeben. Die Ermittlungen in dem Fall Olic haben keinen Hinweis auf Wettmanipulationen erbracht."

Löwen-Sportchef Thomas Eichin kündigte eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe für Olic an. "Ivica hat die Situation bei uns restlos aufgeklärt", äußerte Eichin: "Letztendlich handelt es sich dabei um vereinsschädigendes Verhalten. Auch wenn Ivica seinen Fehler eingesehen hat, können wir das nicht akzeptieren. Deshalb erwartet ihn von Seiten des Vereins eine weitere Geldstrafe."

