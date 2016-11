Tuchel weiter kryptisch zu Aubameyang: "Hatte keine andere Wahl"

Nach Achtelfinaleinzug

+ © dpa Thomas Tuchel. © dpa

Dortmund - Auch nach dem Achtelfinaleinzug in die Champions League machte Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel ein Geheimnis daraus, warum Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang nicht im Kader war.

"Es war so, dass ich keine andere Wahl hatte. Die Entscheidung ist gestern Nachmittag gefallen", sagte Tuchel im ZDF. Auch auf Nachfrage wollte der Coach den genauen Grund nicht benennen.

Vor der Partie, in der Aubameyangs Vertreter Adrian Ramos in der 12. Minute das Tor des Tages erzielte, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky auf "interne Gründe" hingewiesen: "Das hat der Trainer so entschieden, das ist absolut in Ordnung."

Tuchel hatte erklärt: "Wir nehmen total in Kauf, dass jetzt spekuliert wird. Aber intern bedeutet intern." Die Maßnahme gelte allerdings nur für dieses eine Spiel, führte der 43-Jährige aus. Während der Partie wurde Aubameyang auf der Tribüne gesichtet.

SID