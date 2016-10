Real Madrid verlängert Vertrag mit Modric

Auch Toni Kroos wurde bereits langfristig gebunden

+ © dpa Läuft auch in Zukunft für Real auf: Mittelfeldspieler Luka Modric. © dpa

Madrid - Real Madrid stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Mittelfeldmotor Luka Modric einigten sich die Königlichen auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre.

Champions-League-Sieger Real Madrid hat den Vertrag mit seinem kroatischen Spielmacher Luka Modric vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. Das gab der spanische Rekordmeister am Dienstag bekannt. Erst am vergangenen Mittwoch hatte Real Weltmeister Toni Kroos (26) vorzeitig bis 2022 an sich gebunden.

Modric (31) war 2012 von Tottenham Hotspur zu Real gewechselt, mit den Königlichen gewann er seitdem unter anderem zweimal die Champions League und 2014 den spanischen Pokal. In 180 Pflichtspielen für Real erzielte er elf Tore und bereitete weitere 27 vor.

sid