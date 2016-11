Aubameyang-Suspendierung: Das soll der wahre Grund gewesen sein

Nach Achtelfinaleinzug

+ © dpa Pierre-Emerick Aubameyang mit Hut auf der Tribüne. © dpa

Dortmund - Warum wurde Pierre-Emerick Aubameyang vor dem Dortmund-Spiel aus dem Kader geworfen? Beim BVB schweigt man sich aus. Doch es gibt erste Spekulationen.

Auch nach dem Achtelfinaleinzug in die Champions League machte Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel ein Geheimnis daraus, warum Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang nicht im Kader war.

"Es war so, dass ich keine andere Wahl hatte. Die Entscheidung ist gestern Nachmittag gefallen", sagte Tuchel im ZDF. Auch auf Nachfrage wollte der Coach den genauen Grund nicht benennen.

Vor der Partie, in der Aubameyangs Vertreter Adrian Ramos in der 12. Minute das Tor des Tages erzielte, hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky auf "interne Gründe" hingewiesen: "Das hat der Trainer so entschieden, das ist absolut in Ordnung."

+ Thomas Tuchel. © dpa Tuchel hatte erklärt: "Wir nehmen total in Kauf, dass jetzt spekuliert wird. Aber intern bedeutet intern." Die Maßnahme gelte allerdings nur für dieses eine Spiel, führte der 43-Jährige aus. Während der Partie wurde Aubameyang auf der Tribüne gesichtet.

Hat Aubameyang während der Mannschaftssitzung telefoniert?

Spekuliert wurde prompt: Laut Bild machte ein Gerücht die Runde. Demnach soll Aubameyang während der Mannschaftssitzung telefoniert haben. Die Zeitung weist allerdings auch darauf hin, dass es keine Bestätigung dafür gebe. Insofern bleibt das ein Gerücht.

Hier noch die gesammelten „Wir sagen dazu nix“-Reaktionen:

Watzke zu Bild: „Das bleibt intern.“

Watzke bei Sky: „Das hat interne Gründe. Der Trainer hat das so entschieden und das ist auch absolut in Ordnung. Ich werde dazu nichts Weiteres sagen.“

Tuchel im ZDF: „Es ist uns sehr schwer gefallen, auf ihn zu verzichten. Es war so, dass wir aus unserer Sicht keine andere Wahl hatten. Die Entscheidung ist Dienstagnachmittag gefallen.“

Tuchel bei Sky: „Es gibt interne Gründe. Intern bedeutet intern. Die Suspendierung wird bis morgen anhalten.“

Sportdirektor Michael Zorc bei Sky: „Interne Gründe, so sagt es schon das Wort, sollen intern bleiben. Auba wird Samstag wieder dabei sein. Für dieses Spiel wurde das so entschieden und das auch mit kompletter Rückendeckung des Klubs. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ihr könnt spekulieren wie ihr wollt.“

Gonzalo Castro bei Sky: „Es sind interne Gründe gewesen. Der Trainer hat sich dazu geäußert. Für uns Spieler ist es wichtiger, dass wir uns auf Fußball konzentrieren und die Nebengeräusche nicht wahrnehmen.“

Julian Weigl bei Sky: „Das ist eine interne Sache, wir wissen alle Bescheid. Damit ist das für uns geklärt. Die Konzentration auf das Spiel hat das nicht gestört.“

SID/lin