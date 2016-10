"Noch nicht zu Ende": Mertesacker hofft auf neuen Arsenal-Vertrag

Fußball-Weltmeister will in London bleiben

+ © AFP Möchte in London die Abwehr dirigieren: Fußball-Weltmeister Per Mertesacker. © AFP

Berlin - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker würde seine Karriere auch über den Sommer 2017 hinaus gerne beim FC Arsenal fortsetzen.

Es sei so, dass sein Kontrakt bei Arsenal im nächsten Jahr auslaufe „und dass ich daran ganz gerne etwas ändern würde“, sagte der derzeit verletzte 32-Jährige im Interview mit dem „kicker“ (Montag). „Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht zu Ende ist für mich. Für mich ist es wichtig, nicht abzuschließen, sondern eher noch einen draufzusetzen.“ Der ehemalige Nationalspieler hatte sich im Juli am Knie verletzt und kuriert derzeit in der Rehaklinik im bayerischen Donaustauf einen Knorpelschaden aus.

Karriere-Ende nicht in Sicht

Auch wenn es mit einer Vertragsverlängerung bei den Londonern nicht klappt, möchte Mertesacker seine Karriere fortführen. „Ich stelle mir vor, welche Perspektiven sich für mich und die Familie auftun können, auch in Deutschland“, sagte er. „Ich denke, ab Januar werden diese Gedanken sehr intensiviert.“ Bei auslaufenden Verträgen könne man sich ab dieser Zeit ja auch andere Dinge anhören.

dpa