Hasenhüttl verspottet schlecht zielenden Farbbeutel-Werfer

Nach Attacke auf Mannschaftsbus

Leipzig-Coach Trainer Ralph Hasenhüttl jubelt während des Spiels gegen Leverkusen.

Leipzig - Mit Spott hat Trainer Ralph Hasenhüttl von RB Leipzig auf die Farbbeutel-Attacke am Freitagabend vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (3:2) reagiert.

"Ein paar Vermummte sind zu unserem Bus gelaufen und haben die Vorderseite mit Farbe bearbeitet. Einer hat aus zwei Metern danebengeworfen. Der soll vielleicht beim nächsten Mal von der Seite kommen, da ist der Bus breiter", sagte der österreichische Fußballlehrer auf der Pressekonferenz.

"Es ist schade, dass ein paar Idioten so etwas machen“

Durch den Dreier in der BayArena hatten die Sachsen am Freitagabend die Tabellenführung übernommen. Allerdings betonte Hasenhüttl, dass er die Aktion alles andere als "witzig" empfand. "Es ist schade, dass ein paar Idioten so etwas machen. Wir haben es schnell weggesteckt und es sicher ins Stadion geschafft", äußerte der ehemalige Ingolstädter Coach.

Die Farbbeutel trafen die Windschutzscheibe des RB-Gefährts. Zu Schaden kam niemand. Die Täter flüchteten, der RB-Bus konnte seine Fahrt zum Stadion fortsetzen.