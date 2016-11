Verrückte Fans: Iren besingen Klopp-Klon in der U-Bahn

Vor Qualispiel in Österreich

+ © AFP Das Original: Jürgen Klopp verzückt aktuell nicht nur die Fans des FC Liverpool. © AFP

Wien - Sind wir nicht alle ein bisschen Jürgen Klopp? Irische Fans besingen in Wien einen Doppelgänger des Erfolgstrainers. Der Geehrte macht den Spaß gern mit.

Gescheitelte Haarpracht, schwarz gerahmte Brille und Dreitagebart - wer sich so auf die Straße wagt, kann schnell mal mit Jürgen Klopp verwechselt werden. Und entsprechend besungen werden. Am Wochenende feierten irische Fans in der U-Bahn in Wien einen Klopp-Klon mit Sprechchören. Der junge Mann genoss die kleine Gesangseinlage sichtlich.

Ireland fans with a Jurgen Klopp lookalike at the weekend. pic.twitter.com/whGj8KO1o8 — Away Days Videos (@AwayDaysVideos) 15. November 2016

Klar: Mit dem Teammanager des FC Liverpool verglichen zu werden, ist aktuell ein echter Segen. Denn der frühere Dortmunder Trainer steht mit den „Reds“ aktuell an der Spitze der Premier League und lässt den ehemaligen Rekordmeister vom ersten Titel in der 1992 eingeführten Spielklasse träumen.

Längst ist Klopp auch in Großbritannien eine große Nummer – und in Irland sowieso. Für die gesangsfreudigen Fans von der Grünen Insel ging die Reise nach Österreich übrigens perfekt zu Ende. Ihre „Boys in Green“ gewannen das QM-Qualifikationsspiel zwischen den beiden EM-Teilnehmern mit 1:0.

mm/tz