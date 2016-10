FIFA: So wird künftig der Weltfußballer gewählt

Neues Prozedere gibt Fans mehr Einfluss

Zürich - Die FIFA hat das Prozedere für die neue Version der Weltfußballerwahl bekanntgegeben. Vor der ersten Ausgabe der „The Best FIFA Football Awards“ am 9. Januar sollen auch Fans über die Wahl der besten Spieler und Trainer des Jahres 2016 mitentscheiden.

Das teilte der Weltfußballverband am Montag mit. In dem neuen Wahlverfahren zählen die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams zu 50 Prozent. Die restlichen 50 Prozent machen eine ausgewählte Gruppe von über 200 Medienvertretern sowie eine öffentliche Abstimmung unter Fans aus.

Bis zum kommenden Freitag will die FIFA alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen der Weltfußballerin, des Weltfußballers sowie der Welttrainer des Jahres bekanntgeben, bis zum 22. November kann dann gewählt werden. Anschließend will der Verband am 2. Dezember eine Liste mit den jeweils drei Nominierten in den einzelnen Kategorien veröffentlichen.

Bislang war die Ehrung mit dem Namen „Ballon d'Or“ von der FIFA und dem französischen Magazin „France Football“ veranstaltet worden. Die Zeitschrift hatte zuletzt das Ende der Kooperation bestätigt. Parallel zur neuen FIFA-Gala wird „France Football“ am 13. Dezember erneut den Goldenen Ball vergeben.

