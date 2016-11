Bayern eröffnen neues Bundesliga-Jahr

DFL gibt Spielplan bekannt

Frankfurt am Main - 2017 startet für den FC Bayern im Breisgau. Die DFL gab bekannt, dass der Rekordmeister an einem Freitag beim SC Freiburg gastiert.

Das Jahr 2017 beginnt in der Fußball-Bundesliga mit dem Spiel SC Freiburg gegen Bayern München. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bei der Ansetzung der ersten drei Spieltage im neuen Jahr bekannt. Der deutsche Meister tritt am Freitag, 20. Januar, um 20.30 Uhr beim Aufsteiger an. Das Spiel wird live in der ARD übertragen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren endet die Bundesliga-Hinrunde nicht schon im Dezember, sondern erst nach der Winterpause. Die 2. Bundesliga startet eine Woche später vom 27. bis 30. Januar in das neue Jahr.

