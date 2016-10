FC Bayern macht Weg für Hoeneß-Rückkehr frei

Beirat einstimmig für Ex-Boss

+ © dpa Weiß den Verwaltungsbeirat geschlossen hinter sich: Uli Hoeneß will wieder der starke Mann beim FC Bayern werden. © dpa

München - Uli Hoeneß hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zurück auf den Chefsessel des FC Bayern getan. Der Verwaltungsbeirat schlägt den 64-Jährigen als neuen Boss vor.

Der Rückkehr von Uli Hoeneß an die Spitze des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München steht nichts mehr im Wege. Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern unter Vorsitz von Edmund Stoiber schlug am Samstag wie erwartet alleinig Hoeneß (64) als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 25. November vor - und das einstimmig.

Als ersten Vizepräsidenten schlägt das Gremium den Münchner Notar Dieter Mayer vor. Der 61-Jährige ist seit 2014 zweiter Vizepräsident des Vereins, dieses Amt wird voraussichtlich künftig der Unternehmer Walter Mennekes (68) besetzen.

Der derzeitige Bayern-Präsident Karl Hopfner (64) hatte erklärt, seinen Platz für eine Rückkehr von Hoeneß nach dessen Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung zur Verfügung zu stellen. Auch der erste Vizepräsident Rudolf Schels stellt sich nicht erneut zur Wahl.

sid