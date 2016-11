Ex-Barca-Stürmer Eto'o drohen zehn Jahre Haft

Wegen Steuerhinterziehung

Madrid - Nach Brasiliens Fußballstar Neymar droht auch dem ehemaligen kamerunischen Nationalspieler Samuel Eto'o eine langjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung.

Laut El Pais könnte der 35-Jährige nach Antrag der Staatsanwaltschaft zehneinhalb Jahre hinter Gittern und müsste außerdem noch 14 Millionen Euro Geldstrafe zahlen.

Allein in seiner Zeit beim FC Barcelona (2006 bis 2009) soll er den Fiskus um drei Millionen Euro betrogen haben. In Spanien kickte der Torjäger außerdem noch für Real Madrid und Real Mallorca. Inzwischen spielt Eto'o in der Türkei bei Antalyaspor.

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Barca-Ass Neymar wegen seiner angeblichen Verwicklung in eine Transfer- und Korruptionsaffäre zwei Jahre in Haft sowie zehn Millionen Euro Strafe zahlen soll. Neymar und dessen Vater werden Korruption und Verschleierung der wahren Kosten beim Transfer nach Barcelona im Jahr 2013 vorgeworfen.

Bereits im Juli dieses Jahres waren Weltfußballer Lionel Messi und sein Vater Jorge Horacio im Steuerprozess in Barcelona zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Außerdem wurde eine Geldstrafe von 3,7 Millionen Euro verhängt. Messi hatte Berufung gegen das Urteil angekündigt.

sid