Jetzt im Live-Stream: EM-Logo wird heute in München vorgestellt

Europameisterschaft 2020

München - Rund dreieinhalb Jahre vor dem Start der nächsten Fußball-EM wird heute das Logo für den Spielort München im Olympiapark vorgestellt. Wir streamen die Präsentation ab jetzt live.

Am Donnerstag (11 Uhr) wird im Münchner Olympiapark - bei einer Veranstaltung mit dem neuen UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin - das Logo für den Spielort München präsentiert. In der Allianz Arena, dem Stadion des FC Bayern München, werden bei der EURO 2020 drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen.

An der Logoenthüllung werden neben dem UEFA-Chef unter anderem DFB-Präsident Reinhard Grindel sowie die deutschen Ex-Nationalspieler Andreas Brehme und Olaf Thon teilnehmen. Zum 60. Geburtstag der Fußball-EM wird das Turnier 2020 in ganz Europa ausgetragen. 13 Spielorte in 13 Ländern wurden von der UEFA ausgewählt.

Die deutsche Nationalmannschaft wird im Falle einer erfolgreichen Qualifikation zwei ihrer drei Gruppenspiele in München austragen. Die beiden Halbfinalpartien und das Endspiel werden in England - im Londoner Wembley-Stadion - ausgetragen.

