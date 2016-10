Ein Spiel Sperre für Bayern-Keeper Starke

Unsportliches Verhalten

+ © dpa Starke (li.) im Gespräch mit Carlo Ancelotti und Co-Trainer Paul Clement. © dpa

Frankfurt/Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Bayerns Ersatztorhüter für ein Spiel gesperrt.

Ersatztorwart Tom Starke vom FC Bayern München ist für ein Spiel gesperrt worden, weil er sich in der Bundesliga-Partie in Frankfurt mit mehreren Eintracht-Spielern angelegt hatte. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main. Starke war in der Begegnung am Samstag (2:2) nach einer Rudelbildung in der Nähe der Münchner Ersatzbank von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) aus dem Innenraum verwiesen worden.

Für zwei Spiele wurde Cléber Reis vom Hamburger SV ebenfalls wegen unsportlichen Verhaltens aus dem Verkehr gezogen. Der Brasilianer hatte beim 0:0 in Mönchengladbach nach einer Notbremse an Lars Stindl Rot gesehen.

In beiden Fällen können die Vereine binnen 24 Stunden Einspruch gegen das Urteil des DFB-Einzelrichters einlegen.

dpa