DFB-Team: Kroos fällt gegen San Marino und Italien aus

Haarriss im Fuß

+ © dpa Toni Kroos muss für die anstehenden Länderspiele passen. © dpa

Frankfurt/Main - Die deutsche Nationalmannschaft muss in den letzten Länderspielen des Jahres gegen San Marino und Italien auf Toni Kroos verzichten.

Der Mittelfeldspieler zog sich vergangenen Sonntag beim Ligaspiel seines Vereins Real Madrid gegen CD Leganés einen Haarriss am Mittelfuß zu, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Das habe eine Untersuchung in München ergeben. In den kommenden zehn Tagen könne der 26-Jährige nicht trainieren. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am 11. November ein WM-Qualifikationsspiel in San Marino und am 15. November ein Freundschaftsspiel gegen Italien.

dpa