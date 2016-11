Spanier berichten: Ronaldo verlängert bei Real

„Deutliche Verbesserung“ des Gehalts

Madrid - Cristiano Ronaldo hat sich anscheinend zu Real Madrid bekannt. Wie spanischen Medien berichten, verlängert der Europameister seinen Vertrag vorzeitig - samt Gehaltserhöhung.

Champions-League-Sieger Real Madrid wird laut Medienberichten den Vertrag mit dem dreimaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängern. Eine entsprechende Vereinbarung sei dieser Tage erzielt worden, wie die Madrider Sportzeitungen AS und Marca am Sonntag berichteten. Der neue Kontrakt solle schon am Montag unterzeichnet werden, hieß es. Eine Bestätigung des Clubs gab es vorerst nicht.

Den Berichten zufolge wird die Verlängerung mit einer „deutlichen Verbesserung“ des Gehalts des Real-Topverdieners einhergehen. Zur Zeit bekommt der 31 Jahre alte Stürmer aus Portugal nach Medien-Schätzungen ein Netto-Jahresgehalt von 20,5 Millionen Euro.

Neun Titel mit Real Madrid

Seit seinem Wechsel von Manchester United zu Real im Sommer 2009 hat Ronaldo mit den Königlichen neun Titel gewonnen, darunter die Champions League 2014 und 2016 und die spanische Meisterschaft 2012. In 359 Spielen für den spanischen Rekordmeister traf der Europameister 372 Mal.

In den vergangenen Wochen hatte Real die Verträge mit mehreren Leistungsträgern verlängert, darunter mit Weltmeister Toni Kroos, mit Gareth Bale (beide bis 2022) und Luka Modric (bis 2020).

sid