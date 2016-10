Blamiert: HSV wirbt mit St.-Pauli-Stadion 

Zweitligist spottet per Twitter

Hamburg - Im Netz bleibt kein Fehler unentdeckt, das hat jetzt auch der Hamburger Sportverein gemerkt. Denn für die Ankündigung des DFB-Pokal-Achtelfinals haben die Hanseaten das falsche Stadion abgebildet - ausgerechnet das des FC St. Pauli.

Am 7. und 8. Februar stehen die Achtelfinals im DFB-Pokal an. Der HSV tritt gegen den 1. FC Köln an. In Hamburg. Stolz verkündete der Verein dies mit einem Bild im Internet. Nur waren sich die Verantwortlichen wohl nicht ganz sicher, wo das Heimspiel ausgetragen werden soll. Denn im Hintergrund der Collage war das Stadion am Millerntor zu sehen. Dort trägt allerdings der FC St. Pauli seine Spiele aus.

Und dieses Bild verbreiteten die HSVler dann auch noch bei Twitter. Doch wer den Schaden hat, muss nicht lange auf den Spott warten. Die Anhänger St. Pauli erkannten am Donnerstag selbstverständlich sofort ihre Heimspielstätte und und konterten per Tweet: "Lieber HSV, falls Ihr vorher noch eine Stadionführung braucht, meldet Euch gerne."

+ So sieht das Titelbild der Ankündigung jetzt aus. © Screenshot www.hsv.de Der Tweet des HSV ist mittlerweile aus der Timeline verschwunden. Auch auf der Homepage haben die Hamburger eine andere Collage hochgeladen. Die Panne ist jedoch nicht der erste Fehlgriff des Bundesliga-Dinos. Die Hanseaten verkauften im vergangenen Jahr in ihrem Fanshop ein T-Shirt, auf dem eine Collage von verschiedenen HSV-Choreographien aus dem Stadion zu sehen war. Eines der Motive zeigte allerdings den Fanblock von Ligarivale Hertha BSC. Darauf zu sehen war der Schriftzug „Erstklassig“, den die Fans der Berliner vor zwei Jahren ausgerechnet im Spiel gegen die Hamburger präsentiert hatten.

jom