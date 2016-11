Auch das noch: Neuer fehlt verletzt gegen Rostow

Bayern-Schock

+ © dpa FC-Bayern-Keeper Manuel Neuer fällt in der Champions League gegen Rostow aus. © dpa

München - Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Im Champions-League-Gruppenspiel gegen FK Rostow fällt Manuel Neuer wegen einer Wadenverletzung aus.

Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund kommt nun die nächste schlechte Nachricht für die Bayern. Im Champions-League-Gruppenspiel gegen FK Rostow muss Trainer Carlo Ancelotti auf Manuel Neuer verzichten. Die Nummer eins im Bayern-Tor fällt wegen einer Wadenverhärtung aus. Demnach konnte der 30-Jährige am Montag nicht am Bayern-Training teilnehmen und muss ein individuelles Aufbauprogramm im Leistungszentrum des Rekordmeisters absolvieren. Für Neuer wird Sven Ulreich im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen.

Auch der angeschlagene Arturo Vidal konnte am Montag noch nicht trainieren. Sein Einsatz in der Königsklasse dürfte deshalb unwahrscheinlich sein. Auf Arjen Robben und Javi Martínez muss Trainer Carlo Ancelotti in Russland wohl ebenfalls weiter verzichten. Beide Nationalspieler, die wegen muskulärer Probleme ausgefallen waren, absolvierten am Montag immerhin schon wieder das Aufwärmprogramm mit der Mannschaft. Danach setzten Robben und Martínez aber ihre individuellen Übungen fort.

kus/SID