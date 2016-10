Trainer Stuckenberg dreht kräftig an den Stellschrauben

Rehdens neuer Coach fiebert seinem Debüt morgen gegen Havelse entgegen

+ Rehdens neuer Trainer Stefan Stuckenberg hat im Training von der Mannschaft einen guten Eindruck bekommen. - Foto: Flügge

Rehden - Von Arne Flügge. Geht’s jetzt bergauf? Mit der Verpflichtung von Trainer Stefan Stuckenberg hat Fußball-Regionalligist BSV Rehden die Weichen neu gestellt. Das primäre Ziel ist, den Abstiegsplatz so schnell wie möglich zu verlassen. Am liebsten schon morgen (15.00 Uhr) in den Waldsportstätten mit einem Heimsieg über den TSV Havelse. Natürlich fiebert der 56-jährige Coach seinem Debüt entgegen und hat während der ersten Trainingseinheiten schon an so mancher Stellschraube gedreht.

„Die Jungs können alle richtig gut Fußball spielen und sind auch gewillt, das zu tun“, hat Stuckenberg nach seinen ersten Eindrücken gesehen, dass die Mannschaft das Ruder jetzt unbedingt herumreißen will. Schließlich wurde sie ja auch von Vereinspräsident Friedrich Schilling und Teammanager Peter Schöne in die Pflicht genommen, sich nach der Entlassung von Coach Stephan Ehlers deutlich besser zu präsentieren. Stuckenberg versucht nun, den Spielern zu vermitteln, auf dem Platz dauerhaft präsent zu sein. „In der einen oder anderen Situation müssen die Jungs noch aufgeweckt werden“, so der Coach, der vor allem das Umschaltspiel meint: „Das sind Automatismen, die noch nicht so gut greifen, wie sie eigentlich sollten. Wir müssen noch schneller draufgehen.“

„Die Jungs sind gut drauf und haben Spaß“

Dass dies noch nicht so gut klappe, liege auch daran, dass einige Spieler noch nicht zu 100 Prozent fit seien, „was die unterschiedlichsten Gründe haben kann“, wie Stuckenberg anmerkt: „Auf jeden Fall ist bei dem einen oder anderen noch Potenzial nach oben.“

Den Trainerwechsel scheint die Mannschaft „im Prinzip abgehakt zu haben“, wie der Diplomsportlehrer sagt, „die Jungs sind gut drauf, haben Spaß im Training, ziehen voll mit. Jeder will sich zeigen.“ Und diese Einstellung und Spielfreude will Stuckenberg nun auch morgen gegen Havelse von seiner Mannschaft sehen. Der neue Coach hat den Gegner bereits am vergangenen Sonntag beim 1:1 im Heimspiel gegen den Lüneburger SK Hansa beobachtet. „Körperlich ist es eine relativ kleine Mannschaft, die aber sehr spielstark ist“, so die Schlussfolgerung des BSV-Trainers. In Torben Deppe habe Havelse im Mittelfeld einen Spieler, der zwar nicht besonders auffällig agiere, „dafür aber immer anspielbereit und der Taktgeber der Havelser ist“, so Stuckenberg. Darüber hinaus gilt es, ein Augenmerk auf Stürmer Deniz Undav (sieben Saisontore) zu legen, der seine Sperre abgesessen hat und Havelse morgen in Rehden wieder zur Verfügung steht.

Dennoch wird sich Rehden nicht verstecken. „Natürlich müssen wir kompakt stehen. Aber wir wollen das Spiel schon kontrollieren, uns konstruktiv in der gegnerischen Hälfte aufhalten und nicht nur hinten drinstehen“, sagt Stuckenberg.

Als Motivationshilfe führt der Trainer gerne das NFV-Pokal-Viertelfinale an, das der BSV Rehden am 31. August in Havelse mit 2:1 gewann und damit nur noch ein Sieg von der DFB-Pokalteilnahme entfernt ist. „Natürlich wird das angesprochen, keine Frage“, sagt Stuckenberg. Damals spielte der BSV Rehden die wohl bisher beste erste Halbzeit der gesamten Saison: „Und daher erwarte ich, dass wir jetzt eine richtig gute erste Halbzeit in Rehden und anschließend die beste zweite Halbzeit der Saison gegen Havelse spielen.“