Matovinas Führungstor reicht nicht zum Sieg

Rehden 1:1 im Regionalliga-Kellerduell bei Aufsteiger Egestorf / Gute erste Hälfte, totale Verunsicherung nach der Pause

+ Kresimir Matovina (am Ball) auf dem Weg zum 1:0: Hier setzt sich der Rehdener Linksaußen gegen Egestorfs Torben Engelking (2. von links) und Robin Gaida (rechts) durch. Am Ende trennte sich der BSV vom Aufsteiger mit 1:1. - Foto: Vogler

egestorf - Von Cord Krüger. Michael Wessel übernahm Verantwortung. Fünf Minuten vor Schluss legte sich der Innenverteidiger des BSV Rehden gestern im Egestorfer Stadion an der Ammerke den Ball auf den Punkt, nachdem Schiedsrichterin Susann Kunkel bei einem Foul an Gazi Siala auf Elfmeter entschieden hatte. Wessel schoss platziert nach rechts unten – an den Innenpfosten. Keeper Markus Straten-Wolf hatte die Ecke geahnt, hielt den Abpraller – und rettete seinem 1. FC Germania Egestorf-Langreder ein 1:1 (0:1) im Kellerduell der Regionalliga. „Kein Vorwurf an Michael, aber nur ein Punkt ist natürlich unbefriedigend“, knurrte Rehdens Trainer Stefan Stuckenberg.

Auch nach seinem dritten Spiel als neuer Chefcoach der Schwarz-Weißen wartet der 56-Jährige somit weiter auf den ersten Sieg – seine Fußballer müssen sich diesbezüglich allerdings schon seit dem 18. September in Geduld üben, als sie 2:1 bei Schlusslicht Eichede gewannen.

Warum es mal wieder nicht zu drei Punkten reichte, lag an zwei alten Rehdener Problemen. Erstens: Die Gäste spielten zwei unterschiedliche Halbzeiten. „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert, Egestorf kam bis auf einen Diagonalball nicht durch“, zeigte sich Stuckenberg „sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung“.

Doch – und damit zum zweiten Manko: Das Personal der Offensivabteilung trifft nicht mehr. Die Führung vor nur 150 Zuschauern im Barsinghauser Ortsteil besorgte wie vor zwei Wochen beim 1:1 gegen Havelse Kresimir Matovina, etatmäßiger Linksverteidiger, gestern als Linksaußen in Stuckenbergs 4-2-3-1-System unterwegs. Matovina hatte einen feinen Pass von Kai Bastian Evers durch die Schnittstelle bekommen und sich im direkten Duell gegen Straten-Wolf durchgesetzt – 1:0 (41.).

„In der Pause hatten wir uns vorgenommen, unsere Positionen und die Laufwege beizubehalten – aber nach zwei, drei Situationen war auf einmal die völlige Verunsicherung da“, urteilte Stuckenberg. Sein Team reagierte sichtlich konsterniert auf das frühe Anrennen des Aufsteigers. Die Folge: Einer dieser Diagonalbälle der Germanen, vor denen Stuckenberg so gewarnt hatte, kam hinter die Abwehr, Sebastian Baar nahm ihn auf und ließ BSV-Schlussmann Milos Mandic aus zehn Metern keine Chance – 1:1 (57.). Mandic verhinderte fünf Minuten später sogar noch mit einer Glanztat den Rückstand, nach vorn hin brachte der BSV hingegen nichts mehr zustande – mit Ausnahme des Elfmeters. „Wenn wir so eine Chance in der Schlussphase bekommen, muss das zum Sieg reichen“, haderte Stuckenberg. „Aber das war das i-Tüpfelchen einer schlechten zweiten Halbzeit.“

Trotzdem erkannte er Fortschritte – vor allem mit Blick auf den ersten Durchgang. Maciej Zieba überzeugte als Vertreter des Verletzten Zehners Kevin Artmann und des erst in der Schluss-Viertelstunde eingewechselten Moses Lamidi. „Maciej hatte es zuletzt nicht leicht, hat es bis zur Pause auf der Zehn aber gut gemacht“, lobte der A-Lizenz-Inhaber. Nach dem Wechsel wurde er unsicherer – wie seine Teamkollegen.