Jannik Schilling steigt in Rehden aus

Interimscoach und Manager der Zweiten hört auf

+ Jannik Schilling - Foto: Krüger

bassum - Engagiert dirigierte Jannik Schilling seine jungen Fußballer vom BSV Rehden II an der Seitenlinie des vereisten Platzes vom TSV Bassum, feuerte sie an – und freute sich hinterher über den wichtigen 4:2-Sieg. Kein Anzeichen von Abschieds-Lethargie. Doch es stimmte: Schilling gab gestern seinen Ausstand bekannt. „Es waren zwar nur ein paar Spiele, aber die haben doch ziemlich viel Kraft gekostet“, schilderte der einstige Erst- und Zweitherren-Spieler, der Ende Oktober die Regionalliga-Reserve nach dem Rückzug von Coach Jörg Winkelmann übernommen hatte. Es war das zweite Mal als Interimscoach des Bezirksligisten – „und ist zunächst auch erstmal bis zur Winterpause so geplant gewesen“, erläuterte der Ur-Rehdener. „Aber wenn alles gepasst hätte, hätte ich auch gerne weitergemacht.“ Offenbar hat aber nicht alles gepasst. Der scheidende Trainer wollte die Umstände nicht näher erläutern, gab allerdings zu, dass er sich für seine Mannschaft mehr Einfluss erhofft hätte – und einen nicht so großen aus der Ersten.

„Wir haben hier vor der Saison mit drei Spielern angefangen und 15 weitere junge, hungrige Leute ohne Geld geholt“, verdeutlichte Schilling, der in dieser Serie mit Kapitän Phil Schwierking mit dem Management der Zweiten betraut war. „Auch in dieser Sache steige ich aus“, stellte der 26-Jährige klar. „Ich hatte weiter Vertrauen in die Mannschaft, aber sie hat nicht genügend Punkte geholt. Da kam dann vom Verein die Forderung, mehr Leute aus der Ersten einzubauen“, berichtete Schilling. Gestern machten diese dann den Unterschied und sorgten für drei der vier Rehdener Tore. Der BSV muss sich nun also wieder auf Trainersuche begeben, darf sich damit aber ein bisschen Zeit lassen. Denn das ursprünglich für kommendes Wochenende angesetzte Nachholspiel beim TuS Drakenburg wurde auf Wunsch der Platzherren ins kommende Jahr verschoben – auf den 25. Februar. - ck