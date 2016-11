Eine starke Truppe

Ziebas Zaubertor und großer Teamgeist sichern 2:2 beim Regionalliga-Zweiten Lübeck

+ Nur schwer zu halten: Moses Lamidi (M.), hier gegen Lübecks Andreas Gomig (l.) und Moritz Marheineke, biss sich durch. - Foto: Krüger

LÜBECK - Vielleicht sollte Stefan Stuckenberg seinen Männern vom BSV Rehden dieses Video ihres ganz starken Regionalliga-Auftritts noch einmal zeigen – es könnte Mut machen! Oder am besten nur die ersten 86 Minuten. Sonst ärgern sie sich vielleicht, nicht noch die riesige, sondern „nur“ die große Sensation beim Tabellenzweiten VfB Lübeck geschafft zu haben. Zweimal vor 1 626 frenetisch anfeuernden VfB-Fans zurückgelegen, zweimal zurückgekommen, aber auch zwei Hochkaräter ab Minute 87 ausgelassen – so blieb’s am Samstag im Stadion an der Lohmühle beim 2:2 (1:1).

Zustande kam dieser laut Stuckenberg dann „doch gewonnene Punkt“ durch das 1:1 von Kai Bastian Evers (45.) und das 2:2-Sahne-Tor in den Winkel von Maciej Zieba (85.). Vor allem aber, „weil wir zum ersten Mal, seitdem ich hier Trainer bin, als ein Team aufgetreten sind“, urteilte Stuckenberg nach dem fünften Spiel unter seiner Regie. Auch Moses Lamidi, der trotz seines entzündeten linken Knöchels 90 Minuten als einzige Spitze durchhielt, stellte die „Super-Mannschaftsleistung“ heraus: „Jeder war bereit, für den anderen die Meter zu gehen. In den Dienst dieser Mannschaft habe ich mich gern gestellt.“

Zieba, der hinter „Mo“ den Zehner gab und laut Lübecks Trainer Rolf Landers mit dem „Tor des Monats“ traf, verspürte Genugtuung: „Das tat uns gut. Heute hat jeder Kritiker gesehen, dass es bei uns im Team stimmt.“

Ein Team, das Stuckenberg in der Startaufstellung verändert hatte: Stürmer Hugo Magouhi ließ er 78 Minuten auf der Bank. „Er brauchte mal eine Pause“, sagte der A-Lizenz-Inhaber über seinen Angreifer mit Ladehemmung. Zudem bot er Innenverteidiger Yannik Nuxoll wieder von Beginn an auf – und sah sich bestätigt: „Was der Junge für seine 19 Jahre spielt, ist Wahnsinn.“ Einen Vorwurf musste er ihm aber machen: Dass er Lübecks aufgerückten Verteidiger Dennis Wehrendt bei einer Ecke von Kubilay Büyükdemir zu frei zum 1:0 köpfen ließ (18.). Allerdings war jene Ecke nur entstanden, weil Serdar Bingöl einen Einwurf von Viktor Pekrul direkt in den Lauf von Gary Noel weitergeleitet hatte und Abwehrchef Michael Wessel retten muste. „Ein eklatanter Fehler“, moserte Stuckenberg, war hinterher jedoch versöhnt: „Serdar hat es durch eine starke Leistung wieder gutgemacht.“

Tatsächlich lief über den bisherigen Linksverteidiger, diesmal als Rechtsaußen, und seinen Hintermann Viktor Pekrul viel. Rechtsverteidiger „Vicky“ wollte hingegen niemanden hervorheben: „Wir hatten uns vorher als Mannschaft nochmal eingeschworen – und herausgekommen ist dieses Gesamtergebnis.“

Mit der kämpften sich die Gäste zurück. „Aus dem Spiel hatte Lübeck keine Chance“, fasste BSV-Teammanager Peter Schöne das kompakte Auftreten seines Kollektivs zusammen.

Die Schwarz-Weißen hingegen kombinierten sich zu Möglichkeiten. Doch Bingöl setzte einen Seitfallzieher knapp daneben (23.), Linksaußen Kresimir Matovina prüfte VfB-Schlussmann Jonas Toboll (25.), und in Minute 30 entschieden sich nacheinander Zieba und Lamidi zu Querpässen ins Leere, anstatt den Abschluss zu suchen.

Anders bei Evers. Nach feiner Linkshereingabe seines Sechser-Kollegen Gazi Siala nahm er Maß, sein abgefälschter Schuss schlug unten rechts zum 1:1 ein (45.).

Nach dem Wechsel hatte Matovina mit einem Ball ans Außennetz Pech (53.), und keine 60 Sekunden später der Schock für den Underdog: Bei einem Freistoß von Marcello Meyer schlich sich Büyükdemir in den Torraum und traf zum 2:1. Lübeck gab dies jedoch keine Sicherheit. Stattdessen spielte fast ausschließlich der BSV – mit dem späten Lohn durch Ziebas 2:2 nach feiner Linksflanke von Bingöl. Vom rechten Strafraumeck flog sein Ball in den Knick. Mit eingangs erwähnten Hochkarätern scheiterten Magouhi (am herausgelaufenen Toboll/87.) und Siala (Kopfball ans Außennetz/88.). Vielleicht wäre es aber des Guten doch zu viel gewesen.

Aus Lübeck berichtet Cord Krüger