2:0 – Balsam für die Seele

Rehden besiegt Wolfsburg II nach starker Leistung / Zieba und Siala die Torschützen

+ Maciej Zieba rutscht nach seinem Tor zum 1:0 über den Rasen. Viktor Pekrul (li.) und Gazi Siala freuen sich mit ihm. - Foto: Flügge

Rehden - Von Arne Flügge. Stefan Stuckenberg wurde laut, richtig laut. Doch nicht etwa, um seine Mannschaft zusammenzustauchen. Nein, der Trainer von Fußball-Regionalligist BSV Rehden brüllte seinen Spieler nach dem Abpfiff im Kreis jubelnd und lauthals entgegen, was sie da gerade „Geiles geleistet“ hatten. Im letzten Spiel des Jahres war dem abstiegsbedrohten Club beim 2:0 (1:0) über Meister VfL Wolfsburg II ein Coup und nach dem 2:0 in der Vorwoche gegen Drochtersen zugleich ein nächster Befreiungsschlag gelungen. „Wir überwintern jetzt nicht auf einem Abstiegsplatz. Das ist riesig für die Moral und das Selbstvertrauen der Mannschaft“, freute sich der 56-Jährige.

Und dass dieser Triumph auch verdient war, darüber gab es keine zwei Meinungen. „Wir hatten keine Chance, ins Spiel zu kommen, die Abstände im Spiel gegen den Ball waren zu groß, wir haben zu kompliziert gespielt, es hat vieles nicht gepasst“, seufzte Wolfsburgs Coach Rüdiger Ziehl. Stuckenberg indes war richtig happy. Sieben Punkte in den jüngsten drei Spielen – das ist eine stark Ausbeute. „Wir hatten in diesen drei Begegnungen einen klaren Matchplan. Und den haben die Jungs voll umgesetzt“, sagte der Diplomsportlehrer. Man habe die Gegner ganz genau beobachtet und studiert. Und bei Wolfsburg sei ihm aufgefallen, dass die Vierer-Abwehrkette ziemlich hoch stehe. „Unser Ziel war es, uns da durchzukombinieren, Bälle in die Schnittstelle zu spielen“, erklärte Stuckenberg. Und das Rezept ging schnell auf. Nach einem feinen Pass von Kai-Bastian Evers schnappte sich der erneut ganz starke Maciej Zieba den Ball, ließ noch einen Wolfsburger stehen und vollstreckte per Flachschuss zum frühen 1:0 (7.). „Der Ball kam ganz genau, und unser Konzept ist damit aufgegangen“, freute sich der Torschütze, der wieder vorn zentral spielte. „Das ist einfach meine Lieblingsposition. Klar, ich kann auch auf den Außenbahnen spielen, aber in der Mitte fühle ich mich einfach am wohlsten“, sagte Zieba, der als Ballverteiler viele richtig starke Szenen hatte. Dass er dort spielen kann, ist auch ein Verdienst von Trainer Stuckenberg, der auf ein 4-4-2-System umgestellt hat. „Diese taktische Grundausrichtung ermöglicht es dem Gegner nicht, einfach durchzubrechen. Außerdem können wir so mehr Chancen kreieren. Und Maciej hat jetzt seinen Platz gefunden, wo er seine Qualitäten am besten einsetzen kann“, erklärte der Coach.

Nach dem frühen Rückstand drängten die „Wölfe“ nun auf den Ausgleich. Doch zum einen klärte BSV-Keeper Milos Mandic gegen Sebastian Jung glänzend (15.), zum anderen setzte Josip Brekalo den Ball knapp vorbei (30.). „Wir sind nach dem 1:0 ziemlich unter Druck geraten“, räumte Trainer Stuckenberg ein. Gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg sei das allerdings kein Wunder: „Die haben viele Spieler, die sich um einen Platz im Bundesligakader bewerben. Das ist nicht mal eben Laufkundschaft.“ Umso höher sei es zu bewerten, dass der BSV Rehden fast gar nichts mehr zugelassen hat. „Wir haben richtig gut verteidigt, standen als Team auf dem Platz und haben das Zentrum gut zugemacht“, freute sich der Rehdener Trainer über die starke Abwehrleistung seiner Jungs. Und mit einem tollen Standard habe sein Team dann dem Gegner „die Luft genommen“, wie es Stuckenberg formulierte: Nach einem Freistoß von Kresimir Matovina schraubte sich der bärenstarke Mittelfeldspieler Gazi Siala hoch und köpfte den Ball zur Rehdener 2:1-Führung in die Maschen (67.).

„Der Freistoß war überragend getreten, und wir alle hatten ein perfektes Timing“, strahlte Siala, der sich aber nicht als Matchwinner feiern lassen wollte: „Mir ist es nicht wichtig, dass ich das Tor gemacht habe. Wer trifft, ist egal. Hauptsache ist doch, dass wir gewonnen haben.“ Und Kollege Zieba ergänzte: „Dieser Sieg heute tut uns richtig gut.“