ZeugnisFürOettinger: So lacht das Netz über den EU-Politiker

Nach verbaler Entgleisung des deutschen Politikers

+ © dpa Günther Oettinger steht wegen seinen Äußerungen zu Asiaten und Homosexuellen in der Kritik. © dpa

Brüssel - Über Günther Oettinger ist ein Sturm der Entrüstung hereingebrochen - wieder einmal. Die Netzgemeinde ließt ihm jetzt die Leviten.

Vielleicht hätte Günther Oettinger intensiver den aktuellen US-Wahlkampf verfolgen sollen. Genauer gesagt, sich die Fettnäpfchen anschauen sollen, in die Donald Trump in den vergangenen Wochen und Monaten tappte. Der deutsche EU-Kommissar und frühere baden-württembergische Ministerpräsident hätte dann an der Entwicklung der Umfragewerte sehen können, wie sehr ein paar falsche Worte die Chancen auf einen politischen Spitzenjob schmälern können.

Nun hagelt es Kritik - von allen Seiten wird der 63-Jährige CDU-Politiker angegriffen. Vor allem bei Twitter prasselte viel Häme auf ihn ein. Unter dem Hashtag #ZeugnisFürOettinger sammelten sich in Windeseile hunderte Tweets, die sein politisches Handeln auf ironische Weise bewerteten. Kleiner Spoiler: Sonderlich gut fiel das Zeugnis nicht aus.

Ein Überblick über die lustigsten Fundstücke.

Die Lücke, die er hinterlässt, wird ihn voll und ganz ersetzen. #zeugnisfüroettinger — Nicht tätowiert. (@holmi_geirr) 31. Oktober 2016

Bewahrte seine Objektivität, indem er geistig zu seinem Aufgabengebiet größtmöglichen Abstand wahrte #zeugnisfüroettinger — Jochim Selzer (@jselzer) 1. November 2016

Er vermochte auch bei überaus komplizierten Herausforderungen, Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid zu verarbeiten. #ZeugnisfuerOettinger — Hans-Werner Sinn (@C_Holler) 31. Oktober 2016

Auch wenn die Äußerungen, mit denen Günther Oettinger seit dem Wochenende Schlagzeilen macht, schwer mit denen von Trump vergleichbar sind - ihre Wirkung könnte ebenso verheerend sein. Der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wurde am Montag mit Fragen zur „Affäre Oettinger“ nahezu bombardiert. Wie es sein könne, dass Juncker an einem Teammitglied festhalte, das „rassistische“ und „homophobe“ Stammtischreden schwinge, lautete die wohl brisanteste. Eine Antwort gab es nicht - lediglich den Hinweis, sich doch die Erklärungen anzuschauen, die Oettinger in einem Interview der Zeitung „Welt“ gab.

Er war der erste der das Internet ausdruckte. #ZeugnisfürOettinger — Stefan Krabbes (@StefanKrabbes) 31. Oktober 2016

"Er war stets bemüht, Zusammenhänge zu konstruieren, die in ihrer Kreativität ihresgleichen suchten." #ZeugnisfuerOettinger — Backnang (@Backnang) 31. Oktober 2016

Diese sind für die Oettinger-Kritiker allerdings alles andere als befriedigend. Weder entschuldigte sich der Deutsche dort dafür, Chinesen als „Schlitzaugen“ bezeichnet zu haben, die ihr Haar mit „schwarzer Schuhcreme“ kämmten. Noch konnte er wirklich gut darlegen, warum er bei einer Rede vor Unternehmern ausgerechnet mit hochsensiblen Themen wie der Homo-Ehe und der Frauen-Quote für Lacher sorgen muss.

„Mir geht es darum, diese Liste an Themen zu ergänzen - insbesondere um das Thema Wettbewerbsfähigkeit“, hatte Oettinger zum Beispiel erklärt. Natürlich sei er überhaupt nicht gegen die Homo-Ehe und natürlich sei die Frauenquote „ein wichtiges Instrument, um eine angemessene Mindestbeteiligung von Frauen in Spitzengremien zu erreichen.“

Ob diese Stellungnahme ausreichen wird, um sich die Chance auf weitere Karriereschritte in Brüssel offenzuhalten, wird sich vermutlich schon bald zeigen. Kurz vor dem Bekanntwerden der Rede in Hamburg hatte EU-Kommissionspräsident Juncker am Freitag angekündigt, Oettinger zumindest vorübergehend die Verantwortung für das Haushaltsressort zu übertragen, die eventuell mit dem Titel eines Kommissionsvizepräsidenten verbunden sein könnte. Nun stellt sich die große Frage, ob es dabei bleibt.

Schon in seiner Stuttgarter Zeit machte Oettinger mit wenig sensiblem Verhalten Schlagzeilen

Zugute kommt Oettinger, dass seine Äußerungen eben nicht eindeutig als frauen- und schwulenfeindlich interpretiert werden können. So lässt sich der Kommentar zur Frauenquote, der in der Beschreibung einer chinesischen Delegation fiel, durchaus auch als Kritik an einer männerdominierten Gesellschaft lesen („Neun Männer, eine Partei, keine Demokratie. Keine Frauenquote, keine Frau, folgerichtig.“).

Auch Oettingers Satz mit dem Wort „Pflicht-Homoehe“ lässt nicht eindeutig darauf schließen, dass er eine „homosexuelle Zwangsverheiratung“ fürchtet, wie es unter anderem der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck interpretierte.

Oettinger hatte in Hamburg wörtlich gesagt: „Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird - die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form.“

Merkel spricht Oettinger Vertrauen aus

Gegen den 63-Jährigen könnte hingegen sprechen, dass die Liste der umstrittenen Äußerungen mittlerweile auch in Brüssel zu lang geworden sein könnte. Vielerorts wird nämlich jetzt daran erinnert, dass Oettinger schon in seiner Stuttgarter Zeit mit wenig sensiblem Verhalten Schlagzeilen machte. So erklärte er zum Beispiel bei einer Trauerrede für Ex-Regierungschef Hans Filbinger (CDU) den einstigen NS-Marinerichter, der mehrere Todesurteile gegen Deserteure mit zu verantworten hatte, zum Nazigegner.

Oettinger wurde nicht lange danach von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Richtung Brüssel geschickt - die Opposition sprach von einer „Wegbeförderung“. Dass Merkel Oettinger nun das Vertrauen aussprechen ließ (ein „ausgezeichnet qualifizierter“ Kommissar), könnte ihm wenig nutzen. Denn Kommissionschef Juncker könnte den Deutschen theoretisch auch ohne ihr Einverständnis entlassen.