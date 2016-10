Trump entschuldigt sich: „Habe törichte Dinge gesagt“

Vor zweitem TV-Duell

+ © AFP US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich entschuldigt. © AFP

Washington - Nie hat sich Donald Trump für das entschuldigt, was er im Wahlkampf jemals gesagt hat. Nun ist es doch soweit. Gleichzeitig zündet er eine Gegenattacke auf Clinton.

Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich nach der Veröffentlichung eines Videos mit vulgären und abwertenden Äußerungen über Frauen entschuldigt. "Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich bedauere", sagte der umstrittene Milliardär am Freitag in einer in der Nacht zum Samstag ausgestrahlten Video-Botschaft. "Jeder der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin", fuhr er fort und bekräftigte: "Ich habe es gesagt, es war falsch, und ich entschuldige mich".

Wenige Stunden zuvor hatte die "Washington Post" ein Video aus dem Jahr 2005 veröffentlicht, in dem sich Trump anzüglich und abfällig über Frauen äußerte. Unter anderem prahlte er in vulgärem Ton damit, als Star jede Frau haben zu können.

„Ich verspreche, in der Zukunft ein besserer Mensch zu sein“

In seiner Videobotschaft sagte er nun, er habe nie davon gesprochen, ein perfekter Mensch zu sein. Doch verspreche er, sich zu bessern. Es ist offenbar das erste Mal, dass sich Trump während seines Wahlkampfs für beleidigende Äußerungen öffentlich entschuldigt.

„Ich verspreche, in der Zukunft ein besserer Mensch zu sein“, sagte der Immobilien-Milliardär, der schon in der Vergangenheit mehrfach mit chauvinistischen Kommentaren aufgefallen war. „Ich habe törichte Dinge gesagt.“ Er habe zwar nie behauptet, eine perfekte Person zu sein. Das Gesagte sei aber nicht typisch für ihn.

Gleichzeitige Gegenattacke auf Clinton

Gleichzeitig aber ging der Kandidat der Republikaner zur Gegenattacke auf seine Rivalin Hillary Clinton und ihren Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, über. "Ich habe einige dumme Sachen gesagt, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den Worten und Taten anderer Leute", sagte Trump. So habe Bill Clinton Frauen "tatsächlich missbraucht", und seine Frau habe die Opfer "eingeschüchtert, attackiert und blamiert".

Er werde über das Thema während des Wahlkampfs weiter sprechen, kündigte Trump an und fügte hinzu: "Wir sehen uns bei der Debatte am Sonntag". Am Sonntag haben er und Clinton ihr zweites Fernsehduell, aus dem ersten ging seine Rivalin nach allgemeiner Einschätzung als Siegerin hervor. Das nun veröffentlichte Video drängt Trump noch weiter in die Defensive.

afp