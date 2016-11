röttgenpacktaus: Twitter-Nutzer spotten nach Aussage über Merkel

Erneute als Kanzlerkandidatur?

Berlin - Ex-Bundesminister Norbert Röttgen hat in einem Interview die neuerliche Kanzlerkandidatur Merkels versichert. Ein Geheimnis? Das Netz reagiert mit Spott auf seine Aussage.

Norbert Röttgen hat in einem CNN-Interview auf die Bemerkung des Moderators, dass es fraglich sei, ob Angela Merkel nochmal als Kanzlerkandidatin antrete, offenbar doch ein kleines Parteigeheimnis ausgeplaudert: „She will run for chancellor“, also in etwa: „Sie wird wieder als Kanzlerkandidatin antreten.“

In Ungnade gefallen

Norbert Röttgen hatte vor vier Jahren als Spitzenkandidat der CDU in Nordrhein-Westfalen ein Wahldesaster für die CDU eingefahren. Nach seiner damaligen Entlassung als Bundesminister durch Angela Merkel blieb er der Politik als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses erhalten, der die Regierungspolitik vor allem im Vorfeld wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Entscheidungen begleitet. Sein ehemals starkes Vertrauensverhältnis zu Merkel und wichtige Kenntnisse des innerparteilichen Kreises blieben ihm allerdings seitdem verwehrt. So schien es.

Zurückrudern der CDU-Spitze

Merkel selbst schweigt seit Monaten eisern zu der Frage ihrer Wiederkandidatur. Auch nach Röttgens Aussage reagierte man in Berlin sofort. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte der dpa: „Die Bundeskanzlerin wird sich zu der Frage, wie schon mehrfach gesagt, zum geeigneten Zeitpunkt äußern.“ Es sei „nahezu ausgeschlossen“, dass Röttgen wisse, was Merkel vorhabe.

Internet verspottet Röttgens Aussage

Das Netz lacht über solche Spielchen, scheint eine neuerliche Kandidatur Merkels als Bundeskanzlerin für die Internet-Community ebenso klar, wie die Tatsache, dass auf Regen Sonne folgt. Nun muss Röttgen einigen Spott über sich ergehen lassen.

Unter dem Hashtag #röttgenpacktaus ließen sich die Internet-User darüber aus, welche Kuriositäten Röttgen wohl als nächstes aufdecken könnte. Sogar politische Größen wie FDP-Chef Christian Lindner oder „Stern.de“-Chef Philipp Jessen konnten sich einen bissigen Twitter-Kommentar zum Thema Röttgen nicht verkneifen.

Niemand beabsichtigt eine Kanzlerkandidatur. CL #RöttgenPacktAus — Christian Lindner (@c_lindner) 15. November 2016

"der ball ist rund und ein spiel hat 90 minuten." #RöttgenPacktAus — philipp jessen (@jessenphil) 15. November 2016

es war nie geplant, einen neuen flughafen in berlin zu bauen#RöttgenPacktAus — Mieze Schindler (@Apple25Sanne) 15. November 2016

Auch im nächsten Jahr wird der Ostersonntag auf einen Sonntag fallen. #RoettgenPacktAus — Nicole Meyer (@Nicole161071) 16. November 2016

Alle 60 Sekunden... vergeht in Afrika ... eine ganze Minute! #RoettgenPacktAus — RechterHetzer (@RechterHetzer) 16. November 2016

