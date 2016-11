So reagieren Spitzenpolitiker auf Nominierung von Steinmeier

Sind sich in der Frage nach dem künftigen Bundespräsidenten einig: CSU-Chef Horst Seehofer, Kanzlerin Angela Merkel von der CDU und SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel (v. l.).

Berlin - Nach dem Willen der Großen Koalition soll Frank-Walter Steinmeier im neuen Jahr zum Bundespräsidenten gewählt werden. Wir haben Reaktionen aus allen großen Parteien gesammelt.

Die große Koalition hat sich am Montag auf den bisherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als gemeinsamen Kandidaten für das höchste Staatsamt geeinigt. Im folgenden einige Reaktionen:

Kanzlerin Angela Merkel sieht in derEntscheidung für Steinmeier ein „Signal der Stabilität“. Gerade in Zeiten weltweiter Unruhe und Instabilität sei dies ein wichtiges und richtiges Zeichen, sagte die CDU-Chefin. Sie kenne den Außenminister der großen Koalitionen von 2005 bis 2009 und seit 2013 als „verlässlichen und immer auf Ausgleich und Lösungen ausgerichteten Politiker“.

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel würdigte die geplante Nominierung von Steinmeier als wichtiges Signal in schwieriger Zeit. Steinmeier habe sich „hohes Ansehen (...) erworben, schon seit vielen Jahren“, und er genieße das Vertrauen der Bürger, sagte der Vizekanzler. „Dieses Vertrauen brauchen wir in der heutigen Zeit ganz besonders, in einer Zeit der Brüche, der Umbrüche, der Unsicherheit.“