Neuer IS-Sprecher ruft Kämpfer zum Durchhalten auf

Sein Vorgänger soll bei Luftangriff getötet worden sein

Raka - Ein neuer Sprecher der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die im Irak und in Syrien unter Druck geratenen Kämpfer zum Durchhalten aufgerufen.

Das IS-Propagandaorgan al-Furkan veröffentlichte am Montag eine Audiobotschaft des neuen IS-Sprechers Abulhassan al-Muhadscher. Darin ruft er die IS-Kämpfer zu Geduld auf, appelliert an sie, "nicht zu fliehen", und verspricht einen "Sieg".

Zugleich rief al-Muhadscher zu Anschlägen gegen die Türkei auf, die derzeit Soldaten in der Nähe der irakischen Stadt Mossul stationiert hat und die Dschihadistenmiliz in Syrien bekämpft. Der IS wird derzeit in seinen Hochburgen in Syrien und im Irak massiv militärisch bekämpft. So laufen in der de-facto-Hauptstadt des Kalifats im syrischen Raka sowie in der irakischen Metropole Mossul Großoffensiven, die von internationaler Seite unterstützt werden.

Al Muhadschers Vorgänger, Abu Mohammed al-Adnani, war nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums im September bei einem Luftangriff nahe der IS-Hochburg Raka im Norden Syriens getötet worden.

AFP

