Das 3. und letzte TV-Duell zwischen Clinton und Trump im Live-Ticker

Um welche Themen geht es diesmal?

+ © dpa Donald Trump und Hillary Clinton während des 2. TV-Duells. © dpa

Las Vegas - In den Umfragen sieht es derzeit nicht schlecht aus für Hillary Clinton. Ihr Vorsprung vor Donald Trump ist knapp drei Wochen vor der Wahl komfortabel. Ob das auch nach dem 3. TV-Duell noch so sein wird, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

Drittes TV-Duell zwischen Clinton und Trump: Wie sieht die Strategie der Kandidaten aus?

Donald Trump hat in der Nacht auf Donnerstag die letzte Chance, im US-Wahlkampf 2016 vor einem Millionenpublikum gegen seine Konkurrentin Hillary Clinton zu punkten. Nachdem die Kandidatin der Demokraten die ersten beiden TV-Duelle nach Meinung der meisten Beobachter für sich entscheiden konnte, darf man mit Spannung erwarten, wie Trump sich in der finalen Debatte präsentieren wird: Extrem angriffslustig? Mit Dauer-Fokus auf Clintons Skandale? Pfeift er auf jegliche Political Correctness - in der Hoffnung, seine Gegenkandidatin verbal zu überfahren? Oder wird er sich doch noch ungewohnt staatsmännisch geben?

Im Falle von Hillary Clinton darf man davon ausgehen, dass sie die Strategie beibehalten wird, die ihr in den ersten beiden TV-Duellen geholfen hat - die sie in den Umfragen nach vorne brachte: Unaufgeregte Statements, zynische Spitzen gegen Trump - und der laufend wiederholte Hinweis, dass ihr Gegner als Präsident ein Sicherheitsrisiko wäre.

Vor TV-Duell Clinton vs. Trump: Clinton schwächt Trumps Ressourcen

Hillary Clinton hat es drei Wochen vor der Wahl aufgegeben: Sie spielt nicht mehr auf Sicherheit, sie will nicht länger nur so viele Staaten wie nötig gewinnen. Sondern so viele wie möglich. Donald Trump, ihr republikanischer Gegenkandidat, erscheint ihr schwach genug, dass sie sich nicht mehr nur auf die Hauptschlachtfelder wie etwa die Swing States Florida und Ohio konzentrieren muss. Clinton will jetzt auch einige der Staaten gewinnen, die ihre Wahlkampfstrategen eigentlich gar nicht auf der Agenda hatten. Oder zumindest Trump ärgern und ihn in Staaten in den Zweikampf zwingen, wo er nicht glaubte, kämpfen zu müssen. Das wiederum schwächt seine Ressourcen in anderen, wichtigeren Gegenden.

Etwa in Arizona. Neueste Umfragen zur US-Wahl sehen Clinton jetzt - kurz vor dem nächsten TV-Duell mit Trump heute Nacht - sogar leicht in Führung. Zwei Millionen Dollar aus ihrem noch immer prall gefüllten Wahlkampf-Fundus will sie in den südlichen Staat stecken, den zuletzt ihr Mann Bill 1996 für die Demokraten geholt hatte. „Hillary Clinton verstärkt ihre Anstrengungen dramatisch“, sagte ihr Wahlkampfmanager Robby Mook.

Doch auch Georgia, der erzkonservative Südstaat ist umkämpft, plötzlich sogar Utah. Der Mormonenstaat ist normalerweise eine sichere Bank für die konservativen Republikaner, seit 1964 wurde dort nicht mehr demokratisch gewählt. Eine Umfrage zeigt Trump und Clinton in einem toten Rennen mit dem unabhängigen Kandidaten Evan McMullin, einem ehemaligen CIA-Agenten und Investmentbanker.

Oder Texas. Dort führt Trump nach neuesten Umfragen nur noch mit zwei Punkten Vorsprung. „Es ist wahrscheinlicher, dass Clinton Texas gewinnt, als das Donald Trump die Wahl gewinnt“, schreibt der Datenjournalist Nate Silver in seinem Blog „FiveThirtyEight“. Aus dem Clinton-Lager verlautet, dass auch in Missouri und Indiana noch einmal kräftig investiert werden soll - beides Staaten, die Trump eigentlich schon gebucht hatte.

Der Hintergrund des Strategiewechsels liegt im parlamentarischen Machtgefüge und im tradierten Wahlverhalten der Amerikaner. Erfahrungen aus früheren Wahlen zeigen: Viele Wähler stimmen auch bei den Wahlen zum Senat und zum Repräsentantenhaus für die Partei, aus der ihr favorisierter Präsidentschaftskandidat kommt. „Es gibt nicht allzu viele Wähler, die ihre Stimmen splitten“, sagt Wahlexperte Geoff Skelley vom Wahlnewsletter Sabatos Crystal Ball an der Universität Virginia. Will heißen: Clinton könnte demokratische Kandidaten für Repräsentantenhaus und den Senat - die beiden Kammern des US-Parlaments - mitziehen.

TV-Duell Clinton vs. Trump: Einfluss auch auf Machtverhältnisse im Senat?

Beim Senat ist ein Machtwechsel realistisch: Wenn Clinton Präsidentin wird, müssen die Demokraten vier der 34 zur Wahl stehenden von insgesamt 100 Sitzen umdrehen. Die Umfragen zeigen: Das ist möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Beim Repräsentantenhaus stehen die Dinge komplizierter. Die Mehrheit der Republikaner ist so groß, dass die Demokraten 30 Sitze hinzugewinnen müssten. Das war bis vor ein paar Wochen undenkbar, und ist auch heute noch unwahrscheinlich. „Aber es ist nicht mehr außerhalb des Bereichs des Möglichen“, sagt Skelley.

Clinton muss damit rechnen, dass sie im Falle einer Präsidentschaft 2018 beide Kammern an die Republikaner verliert - oder diese ihre Mehrheit manifestieren. Die zu 2018 zu verteilenden Sitze im Senat sehen die Republikaner klar im Vorteil, außerdem geraten Midterm-Wahlen schon fast traditionell zu einer Abstrafung der Regierungspartei. Umso wichtiger wäre es für sie, in den ersten beiden Jahren ihrer etwaigen Präsidentschaft durchregieren, sprich Pflöcke einschlagen zu können. Dazu braucht sie auch die Parlamentarier in den eigenen Reihen. Ihren Wahlkampf zu unterstützen, ist also auch eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.

Alles, was Sie zur US-Wahl wissen müssen, können Sie hier nachlesen. Außerdem erklären wir Ihnen, warum in den USA immer an einem Dienstag gewählt wird. Den Ticker des 1. TV-Duells können Sie hier nachlesen, hier gelangen Sie direkt zur 2. TV-Debatte.