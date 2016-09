Kramp-Karrenbauer ist Spitzenkandidatin der Saar-CDU

Landtagswahl 2017 im Saarland

+ © dpa Annegret Kram-Karrenbauer ist nun CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Saarland 2017. © dpa

Neunkirchen - Die CDU im Saarland hat Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 98,4 Prozent als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März 2017 nominiert.

301 von 306 Delegierten stimmten am Samstag bei einem Landesparteitag in Neunkirchen für die 54 Jahre alte Regierungschefin. Zwei Delegierte stimmten mit Nein, drei enthielten sich. Kramp-Karrenbauer hat sich für die Fortsetzung einer großen Koalition ausgesprochen, die sie seit 2012 im Saarland führt. Die Saarländer wählen am 26. März 2017 einen neuen Landtag.

dpa