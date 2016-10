Idee von Grünen-Politiker: Deutsche sollen Arabisch lernen

Kurioser Vorschlag

Berlin - Deutsche sollen Arabisch oder Türkisch lernen, damit sie die Zuwanderer besser verstehen: Diese Idee hatte Grünen-Politiker Volker Beck vergangene Woche.

Mit einer Idee, die für Zündstoff sorgen könnte, hat sich Grünen-Politiker Volker Beck ins Gespräch gebracht. Er schlug vor: Deutsche sollen die Sprache der Zuwanderer lernen - also etwa Arabisch oder Türkisch. Das sollten sie tun, wenn sie sich unwohl fühlen, weil sie die Menschen aus fremden Ländern nicht verstehen, die zu uns ins Land kommen. Wie die Bild berichtet, sagte Beck auf n-TV: "Das ist ein bisschen ein Unwohlsein, weil man das Gefühl hat, man bekommt was nicht mit, aber wenn einem das wirklich wichtig ist, dann soll man halt diese Sprache lernen, dann kriegt man auch mit, was da läuft."

Überspitzt meinte er also, dass Deutsche etwa Arabisch der Türkisch lernen sollten, um die Integration voranzutreiben. Sein Vorschlag kam in seiner eigenen Partei allerdings nicht gut an. "Aufgabe der Politik sollte momentan eher sein, zu überlegen, wie man den Neuankömmlingen möglichst schnell Deutsch beibringt", hieß es in der Parteispitze der Grünen, wie die Bild berichtet.

"Deutsch ist der erste und wichtigste Baustein zur Integration"

Und Christina Schwarzer, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Neukölln sagte: "Dann könnten wir jegliche Integrationsanstrengungen auch gleich unterlassen. Die deutsche Sprache zu lernen ist der erste und wichtigste Baustein zur Integration."

Die Bild fragte deswegen noch einmal bei dem Grünen-Politiker nach, der seinen Vorschlag im zweiten Anlauf leicht korrigierte und ihn konkretisierte. "Wer in Deutschland leben will", sagte er, "muss Deutsch lernen, verstehen und sprechen. Hier brauchen wir mehr interkulturelle Kompetenz und auch ausreichend Personal mit einschlägigen Sprachkenntnissen."

