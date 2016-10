Höcke als Landeschef der Thüringer AfD bestätigt

AfD

Björn Höcke, freut sich am Samstag beim Landesparteitag in Arnstadt (Thüringen) über seine Wiederwahl.

Arnstadt - Björn Höcke bleibt an der Spitze der AfD in Thüringen. Er wurde am Samstag bei einem Parteitag in Arnstadt mit 93 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

Vor zwei Jahren hatte er noch etwa 60 Prozent erhalten. Damals hatte die Parteibasis nach monatelangen Querelen den Vorstand ausgetauscht. Neben Höcke wurde auch Stefan Möller als zweiter Landessprecher mit 84 Prozent in seinem Amt bestätigt. Beide setzten sich jeweils gegen einen Gegenkandidaten durch. Die beiden Posten des Landessprechers sind gleichberechtigt. Politikwissenschaftler und Beobachter verorten Höcke rechtsaußen innerhalb der AfD.

dpa