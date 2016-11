Hendricks: Familien sollen Geld für Wohneigentum erhalten

Wegen steigender Immobilienpreise

+ © dpa (Archivbild) Über den Zuschuss soll Barbara Hendricks bereits mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Gespräch sein. © dpa (Archivbild)

Berlin - Bauministerin Barbara Hendricks (SPD) plant nach einem Medienbericht für Familien in Regionen mit hohen Immobilienpreisen staatliche Zuschüsse zum Erwerb eines Eigenheims.

Familien mit einem Haushaltseinkommen bis 70 000 Euro im Jahr solle dann mit einem staatlichen Eigenkapitalzuschuss von bis zu 20 000 Euro geholfen werden, Wohneigentum zu erwerben, schreibt die „Rheinische Post“ (Mittwoch). Das sehe ein internes Konzeptpapier des Ministeriums vor.

Familien müssten sich die Bankkredite für teures Wohneigentum in angespannten Märkten auch leisten können, laute die Begründung. „Vorgeschlagen wird eine Förderung in Höhe von 8000 Euro pro Familie mit einem Kind, weitere 6000 Euro für ein zweites und 6000 Euro für ein drittes Kind“, heiße es in dem Papier weiter. Über den Zuschuss sei Hendricks bereits mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) im Gespräch, sagte ein Ministeriumssprecher der Zeitung.

